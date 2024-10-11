ЖКХ

Николай Козловский рассказал об источниках водоснабжения Великих Лук

Основным источником водоснабжения Великих Лук являются артезианские скважины, глубина которых достигает 185 метров. Вода из этих скважин самотёком поступает на очистные сооружения, и на сегодняшний день в эксплуатации находятся 16 скважин, рассказал глава города Николай Козловский в своем еженедельном видеообращении.

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По словам главы Великих Лук, исследования показали, что качество воды полностью соответствует всем санитарным нормам и требованиям, предъявляемым к питьевому водоснабжению.

Если говорить про поверхностные воды, продолжил Николай Козловский, река Ловать имеет разряд три «а» – то есть относится к разряду вод с наименьшей степени загрязненности. При этом качественное состояние на протяжении последних трёх лет, пусть несущественно, но улучшается. «Сегодня у нас разработан проект по очистке реки Ловати и её берегов в городской черте. В настоящее время идёт работа по включению нашего города в программу и обеспечению финансирования на выполнение данных видов работ», - рассказал Николай Козловский.

Территорию города пересекают долины мелких притоков руки Ловать – речки Лазавица, Золотовка, Ситовка, а также ручьи Коломенка, Озерцовский, Безымянный и Мурзинка. За их состоянием также наблюдают экологи.