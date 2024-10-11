Николай Козловский рассказал об источниках водоснабжения Великих Лук

Основным источником водоснабжения Великих Лук являются артезианские скважины, глубина которых достигает 185 метров. Вода из этих скважин самотёком поступает на очистные сооружения, и на сегодняшний день в эксплуатации находятся 16 скважин, рассказал глава города Николай Козловский в своем еженедельном видеообращении.
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По словам главы Великих Лук, исследования показали, что качество воды полностью соответствует всем санитарным нормам и требованиям, предъявляемым к питьевому водоснабжению.
Если говорить про поверхностные воды, продолжил Николай Козловский, река Ловать имеет разряд три «а» – то есть относится к разряду вод с наименьшей степени загрязненности. При этом качественное состояние на протяжении последних трёх лет, пусть несущественно, но улучшается. «Сегодня у нас разработан проект по очистке реки Ловати и её берегов в городской черте. В настоящее время идёт работа по включению нашего города в программу и обеспечению финансирования на выполнение данных видов работ», - рассказал Николай Козловский.
Территорию города пересекают долины мелких притоков руки Ловать – речки Лазавица, Золотовка, Ситовка, а также ручьи Коломенка, Озерцовский, Безымянный и Мурзинка. За их состоянием также наблюдают экологи.