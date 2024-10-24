ЖКХ

Способы передачи показаний счетчика газа перечислили псковичам

Во избежание появления и увеличения долгов «Газпром межрегионгаз Псков» напомнил о соблюдении платежной дисциплины. Основные правила Псковской Ленте Новостей перечислили в пресс-службе газовой компании.

Необходимо регулярно и своевременно оплачивать квитанции за потребленный природный газ.

Оплачивать газ в квартире или частном доме нужно ежемесячно — до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Если сделать это позже, к начисленной сумме прибавится пеня за несвоевременную оплату.

Стоит помнить о регулярной передаче показаний счетчика.

Если в квартире или доме установлен счетчик газа, необходимо своевременно передавать его показания. Делать это нужно до конца каждого месяца.

Способы передачи показаний: при оплате квитанции, «Личном кабинете абонента», SMS-сообщение, через автоматизированную систему по телефону, звонок в call центр, в чат-боте в мессенджере Telegram.

Необходимо контролировать срок поверки счетчика.

Стоит следить за сроком поверки своего прибора учета газа. Поверочный интервал указан в документах на прибор. Он может составлять от 3 до 12 лет. «Если вы не сделали поверку, начисления производятся по нормативам потребления», - напомнили газовики.