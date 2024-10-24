ЖКХ

«Управдом»: Как правильно платить за ЖКУ и не попадаться на уловки мошенников?

Что необходимо знать о квитанциях, чтобы не попасться на уловки мошенников и осознанно платить по всем счетам ЖКХ? Эту тему обсудили руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев и ведущий Олег Добрынин в программе «Управдом» на ПЛН FM (102.6 FM).

- Сегодня мы будем разбираться в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги. Кому, что, сколько, за что мы платим, по какой причине, что в наших квитанциях происходит? Я взял свои квитанции за три последних месяца. Первое, что мы видим в квитанции, что есть некое ООО, которое действует по договору с другим ООО. Может ли такое быть в принципе в квитанции? Или должна быть одна организация?

- В квитанциях, действительно, нужно разбираться, смотреть на то, кому вы платите, за что вы платите, сколько, что самое важное. Почему это важно понимать? Потому что, скажем так, многие люди говорят: «А мы за это раньше не платили». Быть такого не может. Все было в квитанциях. Единственное, что-то изменилось, возможно, в тарифах, либо в содержании того, за что они платят. Посмотрим на квитанцию прямо сверху, многие люди же даже не знают, куда они платят.

- Есть QR-код, перешли по нему и все?

- А у кого-то вообще автоплатеж стоит, и все автоматически списывается. Что касается данной квитанции, здесь есть ООО, которое действует по договору. Да, конечно же, такое возможно, когда одна компания представляет интересы другой. То есть компания, скажем, управляющая, наняла третье лицо для ведения лицевых счетов, начислений и так далее. Это распространенная история. В этом нет ничего такого. Главное, чтобы все было написано: что, кому и куда платится. То есть, если ваша компания имеет название, она должна, безусловно, отображаться также в квитанции. Либо одной строчкой, как ООО какое-то, либо по договору с компанией. В частности, что касаемо вашего платежа, здесь конкретно это указано. Одна компания по договору нанимает другую.

- На моей квитанции есть также контактные телефоны, адрес организации, которая занимается управлением дома. Это обязанность управляйки - эти контактные данные на квитанциях публиковать, либо это просто добрая воля?

- Вы знаете, на квитанции должна быть вся необходимая информация, которая поможет полностью проинформировать плательщика. Куда он может позвонить, с каким вопросом. Возникли вопросы по начислению? Соответственно, должен быть телефон, куда он может обратиться за расчетами, по своему лицевому счету, по техническим вопросам. В принципе управляющие компании это и делают. Хочу обратить внимание всех: посмотрите в свою квитанцию. Здесь, как правило, указаны все телефоны. Все необходимые. Просто многие говорят якобы этого нет. В квитанции все указано. Более того, бывает такое, что какая-то информация печатается с обратной стороны. То есть у управляющей компании возникают какие-то вопросы, изменения, пожелания, предложения и, соответственно, управляющая компания не в качестве рекламы, а в качестве информационной составляющей печатает объявления.

- Обратимся к первой строчке нашей квитанции. «Содержание и ремонт», так она называется, пункт первый. Тут же у многих возникает вопрос, у жителей новых домов: «А что мы ремонтируем, если мы только вчера въехали в свежепостроенный дом», а у жителей всех остальных домов: «Так мы же еще и за капремонт платим». Что происходит? Почему такое задвоение?

- Да, совершенно верно. Значит, опять же не нужно путать. Очень у многих возникает правильный вопрос, который вы задали. Почему в новом доме за ремонт? Что это такое? Это текущий ремонт. Он всегда есть в квитанции от управляющей компании, которая непосредственно, исходя из тарифа, который включает уборку помещений, уборку придомовой территории, обслуживание, если такие есть, лифты и так далее и тому подобное. Это все входит в содержание и текущий ремонт. То есть если неожиданно где-то кран прорвало, где-то труба потекла, это тоже ремонтная работа, которая производится за счет собственников по тарифу, который непосредственно установлен по договору с управляющей компанией.

- Вот вопрос. Установлен по договору с управляющей компанией. У меня он здесь обозначен определенной цифрой. Сама ли управляющая компания в одностороннем порядке устанавливает этот тариф за содержание и ремонт? Либо тот же комитет по тарифам или городские власти каким-то образом определяют тариф? Можно ли, не уведомляя жителей дома, увеличить его на какую-то сумму?

- Сразу скажу, чтобы все слушатели были в курсе. Нельзя просто так, без уведомления, увеличить тариф. Но я всегда говорю: читайте договор. В договоре с управляющей компанией все прописано. Либо ежегодно есть индексация, либо управляющая компания в одностороннем порядке может повысить на определенный процент, исходя из показателей. Тариф - это виртуальная цифра, которая состоит из определенных показателей. Каждая управляющая компания в своем рабочем процессе определяет для каждого дома тот тариф, который ей необходим для нормального содержания многоквартирного дома. И поэтому если он будет отличаться от того, что они предложили изначально, то управляющая компания, как минимум, наверное, все-таки должна донести до собственника, уведомить. Проходит собрание с собственниками, составляем отчет, смотрим и предлагаем какие-то решения, исходя из новообразовавшегося тарифа. Здесь либо жители соглашаются на условия управляющей компании, либо ищется компромисс, либо компания отказывается от ведения этого дома, уведомляя об этом жителей.

- Могут ли ограничиваться как-то, условно говоря, «хотелки» управляющей компании?

- В договорах обычно прописан тот процент, на который управляющая компания может поднять тарифы, а если не прописано, тогда приходится выходить обязательно на собрание и уже голосовать за изменение тарифа. А может в договоре прописано: на 10 процентов ежегодно, например. Тогда, опять же, за определенный период вывешивается объявление о том, что, собственники, с 1 января, повышение происходит, согласно этому... Кто-то просто приравнивается к постановлениям. Вышли новые постановления - поменяли тариф. Но не будем забывать, что тарифы – это для муниципального жилья. А все остальное, еще раз, ООО, управляющая компания - это рынок. Это здоровая конкуренция. Давайте не забывать, что здоровая конкуренция должна быть, действительно, здоровой. Как на рынке, так и в голове. За 5 копеек никто не будет хорошо работать. Даже содержать своих сотрудников нереально за какие-то копейки. Соответственно, тариф должен быть обоснован.

- Перейдем к следующим строчкам моей квитанции. Это строчки 2 и 3. Холодная вода и водоотведение холодной воды. Тут вопрос один: насколько выгодно, на ваш взгляд, счетчики позволяют экономить на потреблении воды?. И второй, что более актуально, все-таки лучше платить за холодную воду через управляющую компанию или заключать прямые договоры с профильным муниципальным предприятием?

- Это достаточно тонкий вопрос, потому что ответить на него однозначно, наверное, никак. Единственное, что скажу, выгодно или нет. Если сети все в порядке, безусловно, счетчики должны быть. Более того, есть закон, по которому говорят, что на аварийной сети нельзя устанавливать счетчики. Они должны быть в нормальном состоянии, потому что какой смысл их оценивать? Здесь, соответственно, когда мы говорим о том, что счетчик выгоден или нет, если мы говорим о сетях в нормальном состоянии, безусловно, счетчики - это фиксация действительных, фактических потреблений. Да, есть один момент относительно того, что выгоден прямой и непрямой договор. Ресурсно-снабжающей компании, безусловно, выгодно заключить договор с одним лицом, с ООО, то есть с управляющей компанией. Заключил договор, соответственно: «Уважаемая управляющая компания, вы должны 100 тысяч рублей». Плюс претензионное письмо. Соответственно, если эти 100 тысяч разбиты на 10, 100 человек, это же с каждым нужно работать.

- Интересно, потому что тепловые сети, насколько я помню, шли по другому пути, они как раз всех переводили на прямые договоры.

- Опять же, проводя голосование, указываем, переходят ли собственники, голосуют ли за прямые договоры. Они переходят, но не забываем, что есть общедомовой прибор учета, по которому ресурсно-снабжающая компания заключает договор с управляющей компанией. И, соответственно, из общедомового прибора учета вычитываются все остальные приборы, которые индивидуальные. И получается СОИ, которая вот непосредственно здесь у вас указана.

- Это как раз строчки 4 и 5. Это электричество, СОИ (содержание общедомового имущества), норматив. И то же самое по холодной воде. То есть посчитали, сколько необходимо электричества и холодной воды, чтобы, видимо, мыть подъезд и освещать его. Правильно я понимаю?

- Да, но здесь мы по вашей квитанции говорим о том, что здесь не установлены приборы учета. Соответственно, здесь указан исключительный норматив. Здесь содержание общедомового домового имущества. Соответственно, он, исходя из норматива, пропорционально площади вашей квартиры рассчитывается непосредственно для вас. Если мы говорим о содержании общедомового имущества там, где есть приборы учета, то управляющая компания вправе выставлять по нормативу в течение года, дальше делать перерасчет относительно прибора учета и делать уже перерасчет со своими жильцами. Поэтому здесь норматив может быть указан в квитанции и при условии, что установлен общедомовой прибор учета, и при том условии, что его нет. Просто при установке общедомового прибора учета по концу года делается перерасчет.

- Шестая строка моей квитанции: коэффициент холодной воды полтора. Что это означает?

- А вот это как раз тот момент, о котором мы с вами говорили, что там, где нет приборов учета и сети имеют не очень хорошее состояние, ресурсно-снабжающая компания устанавливает коэффициент для того, чтобы компенсировать эти потери. Потому что в любом случае сети у нас не новые. Это очевидно. И где-то есть потери. То есть здесь ресурсно-снабжающим компаниям не просчитать фактического потребления, так как нет прибора учета. Соответственно, исходя из расчетного метода, вот получается этот коэффициент.

- В основном расчеты расходов за жилищно-коммунальные услуги на двух элементах основаны. Первое – это площадь квартиры и количество жильцов, проживающих в данной квартире. Вот типичный кейс, тоже далеко за примерами ходить не надо, у меня три человека прописаны, конкретно в моей квартире, 11 месяцев в году живут два человека, потому что ребенок находится за пределами, получает образование в совершенно другом городе. Должно ли это как-то учитываться при расчете жилищно-коммунальных услуг? И если да, то что для этого необходимо сделать?

- Если мы вернемся сейчас к вашей квитанции, то у вас нет оснований для перерасчетов. Потому что здесь четко норматив на три человека. Но возвращаемся теперь к примеру по вывозу мусора. Это коммунальная услуга. Все вроде бы честно, все замечательно, но когда, например, тот же самый ребенок большую часть времени отсутствует, в другом городе, не мусорит же человек. Поэтому, что необходимо? Вы берете документ, подтверждающий его отсутствие непосредственно в квартире: справка с места учебы, из общежития. Либо человек, например, вахтовым методом работает. Месяц через два или полгода через полгода. Он получает справку с места работы, что он отсутствует, либо его местоположение за данный период. Эти документы вы приносите уже в компанию, которая предоставляет коммунальные услуги, и вам должны сделать перерасчет.

- Недавно видел новость. Мошенники рассылают псковичам фальшивые квитанции для оплаты услуг ЖКХ. Об этом предупредили в управлении городского хозяйства администрации Пскова. Цитирую сейчас коллег, которые писали новость. Внешне они выглядят как настоящие, но содержат QR-коды для оплаты, где зашифрована ссылка для загрузки вредоносного программного обеспечения, отметили УГХ. При этом вирусная программа позволит мошенникам получить доступ банковским приложениям и «Госуслугам». Серьезная достаточно угроза. Тут, конечно, надо быть повнимательнее. Как вот отличить настоящую квитанцию от ее подделки? Можно ли это сделать на первый взгляд? На что обратить внимание?

- Что нужно знать тем людям, которые оплачивают по QR-коду. Возвращаемся к тому, что вы должны знать, кому вы платите и за что вы платите. Смотреть на все строчки, стоимости все сравнили, ИНН компании, наименование компании. Поэтому, наводя на QR-код смартфон, получаете определенные данные. В них же указаны эти же данные, поэтому, если это все сходится, все хорошо, значит платеж должен пройти без каких-то нареканий. Если что-то расходится, безусловно, эту квитанцию нужно, наверное, отложить и обратиться в компетентные органы. А что касаемо квитанций, которые у вас есть, сравните с предыдущими квитанциями. Кто-то пользуется автоплатежами, кто-то пользуется услугами ГИЗ-ЖКХ, «Госуслугами» и так далее, где можно в принципе зайти, оплатить и так далее. У нас достаточно много сегодня ресурсов, на которых можно без квитанции, потому что на бумаге, безусловно, могут возникнуть как минимум подозрения. А по поводу вредоносных программ, когда читаете этот QR-код, загружать уж точно ничего не надо. Если вам говорят загрузить файл, это точно не к платежному документу.

- Подводя итог, совет один: сохраняйте, по крайней мере, за предыдущие несколько месяцев квитанции, и у вас всегда будет возможность, когда к вам пришли новые, посмотреть, проверить лицевые счета, ИНН, все наименования. И только уже после этого включать смартфон и наводить его на QR-код, чтобы производить оплату. Иначе вы, к сожалению, можете стать жертвами мошенничества.

Беседовал Олег Добрынин