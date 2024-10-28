ЖКХ

Фасад многоквартирного дома капитально отремонтировали в Острове

В Острове завершился капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: улица Меркурьева, дом №14. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Фотографии: Фонд капитального ремонта Псковской области

Сделан ремонт панельных швов с их полной расшивкой и герметизацией. Цоколь, откосы и отливы также обновлены. Установлены металлические решетки на вентиляционных отверстиях подвала и техэтажа. По периметру дома сделана отмостка, в местах общего пользования появились новые окна, отремонтированы входные группы и балконные плиты.

Все работы выполнены качественно и в срок, согласно проектной документации, отметили в фонде.