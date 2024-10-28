ЖКХ

Анастасия Повторейко поинтересовалась перспективами «Спецтранскома» и «Экологистики»

Каковы будут перспективы сортировочных комплексов ООО «СпецТрансКом» и ООО «Экологистика» после запуска экотехнопарка, строительство которого ведется в Палкинском районе, поинтересовалась депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко («Единая Россия») в рамках парламентского часа на 38-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 31 октября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Заявлено, что экотехнопарк сможет перерабатывать мусор в объеме 250 тысяч в год, то есть в два раза больше наших потребностей. Какова перспектива двух нынешних объектов: "Спецтранском" и "Экологистика"? Как происходит информирование граждан, работает ли колл-центр?» - спросила Анастасия Повторейко.

В ответ врио председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Ксения Григорьева сообщила, что алгоритм заключения договоров отработан, вся информация есть на сайте, региональный колл-центр работает.

«Объемы переработки рассчитаны с учетом наших потребностей. Перспективы уже работающих на территории региона компаний прорабатываются. Сейчас проводятся встречи с теми сортировочными комплексами, которые есть на территории области, вопрос прорабатывается правительством», - уточнила она.