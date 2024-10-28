ЖКХ

В России с 1 ноября уточнили условия отказа в компенсации оплаты жилья и ЖКХ

В России с 1 ноября уточнили условия отказа в предоставлении компенсации за оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг.

Согласно изменениям в постановление правительства, теперь в компенсации на оплату жилья будут отказывать реже, так как будет учитываться только непогашенная задолженность по квартплате.

Как рассказала глава АНП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая, ранее в соответствующем постановлении правительства присутствовала неточность, согласно которой был возможен отказ, даже если житель оплатил судебный приказ или исполнительный лист, что вступало в противоречие с Жилищным кодексом РФ. Сейчас исключена возможность неправомерного отказа в предоставлении компенсации.

Также, как отметила Татьяна Вепрецкая, меняется ответственное лицо, которое формирует порядок предоставления данных о задолженности граждан из ГИС ЖКХ. Теперь это Минстрой вместо министерства труда и социальной защиты. «Раньше это взаимодействие организовывала соцзащита. Теперь же ее будет организовывать Минстрой, так как это его система. Он может прописать условия и параметры организации этого взаимодействия, учитывая специфику работы организаций ЖКХ, чего не делало Минсоцзащиты», - пояснила эксперт.

Как она считает, передача функционала Минстрою поможет нормализовать и упростить процесс предоставления данных из ГИС ЖКХ, так как там лучше понимают особенности этой сферы.

Татьяна Вепрецкая также уточнила, что изменения помогут и уточнить срок предоставления информации о непогашенной задолженности за ЖКУ из ГИС ЖКХ. Сейчас он составляет 48 часов, при этом режим работы ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний не учитывается, пишет РИА Недвижимость. Тем самым нужны дополнительные затраты на оплату труда в выходные дни, если запрос поступает в пятницу. Теперь, по словам эксперта, Минстрой может подготовить соответствующий приказ, разрешающий отправку ответа в первый рабочий день недели.