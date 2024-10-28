ЖКХ

«Управляйку» в Палкино обязали отремонтировать почтовые ящики в многоквартирном доме

Прокуратура Палкинского района провела проверку по коллективному обращению жителей многоквартирного жилого дома о ненадлежащем состоянии почтовых ящиков и выявила нарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

В ходе проверки деятельности управляющей организации ООО «Радуга» выявлены факты неисполнения договора управления многоквартирным жилым домом.

Установлено, что вопреки требованиям жилищного законодательства абонентские почтовые ящики, относящиеся к общему имуществу, находятся в ненадлежащем техническом состоянии, которое не обеспечивает выполнение ими основного назначения.

Несмотря на неоднократные жалобы жителей управляющая организация не исполняла предусмотренную договором управления многоквартирным жилым домом обязанность по надлежащему содержанию общего имущества в данном доме.

Непринятие своевременных и действенных мер по текущему ремонту общедомового имущества нарушило жилищные права жителей указанного дома.

В связи с этим прокурор района обратился в суд с заявлением об обязании управляющей организации заменить почтовые ящики в трех подъездах многоквартирного жилого дома. Требования прокурора суд удовлетворил.