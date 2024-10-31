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ЖКХ

«Россети Северо-Запад» ликвидируют последствия урагана в Псковской области

02.11.2024 09:43|ПсковКомментариев: 0

Филиал компании «Россети Северо-Запад» в Псковской области функционирует в особом режиме. В настоящее время 111 бригад энергетиков трудятся над восстановлением электроснабжения. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале компании. 

Фото и видео: «Россети Северо-Запад» / Алексей Рязанов

В Псковской области продолжаются работы по ликвидации последствий ночного урагана, в результате которого в регионе наблюдаются снег, дождь и сильный ветер. В условиях колебаний температуры около нуля градусов провода быстро покрываются льдом, что усложняет работу энергетиков.

«Работы не останавливаются ни на минуту. Бригады компании вынуждены пробираться к линиям электропередачи по болотам, через завалы деревьев. Энергетики будут работать до полной ликвидации последствий стихии», - рассказали в «Россети Северо-Запад».

В филиале отметили, что все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону компании «Россети»: 8-800-220-0-220.

Теги: #Россети
Источник: Псковская Лента Новостей
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