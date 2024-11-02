ЖКХ

156 населенных пунктов в Псковской области остаются без света

156 населенных пунктов в Псковской области по состоянию на 10:00 остаются отключёнными. Отключено 29 линий и 177 ТП. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Наибольшее количество отключений в Невельском муниципальном округе и Себежском районе. Отключенных объектов ЖКХ и соцсферы нет.

Работы ведутся силами 32 бригад численностью 122 человека, 34 ед. техники.

По прогнозу после 17:00 ожидается мокрый снег по области. Энергетики продолжают работу в режиме повышенной готовности.