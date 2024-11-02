ЖКХ

176 бригад энергетиков в Псковской и Новгородской областях ликвидируют последствия урагана

Филиал компании «Россети Северо-Запад» в Псковской области функционирует в особом режиме. 176 бригад энергетиков в Псковской и Новгородской областях ликвидируют последствия второго за 3 дня урагана. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале компании.

Снег с дождём и шквалистый ветер сопровождаются колебаниями температуры в районе нуля градусов. В таких условиях провода всего за час покрываются льдом. В Новгородском и Псковском филиалах «Россети Северо-Запад» действует особый режим. Мобилизованы все силы и средства. Привлечены бригады из соседних регионов.

«Чтобы добраться к местам повреждений, энергетики расчищают дороги и трассы ЛЭП от поваленных деревьев. Специалисты продолжают круглосуточно работать до полной ликвидации последствий стихии. Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме», - отметили в компании.