Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Задай вопрос о мунреформе!
День народного единства в Пскове
Покажите нам корову!
Иван, белиссимо!
«Гельдт»: гостевые комнаты
животноводство в Новосокольниках
Защита прав педагогов
Лонгрид мифы о молоке
Кружки и секции для детей
Профсоюз хороший инструмент
босиком по траве
литературные премии
чистый русский
 
 
 
ещё ЖКХ 02.11.2024 15:571 Почти 700 населённых пунктов Псковской области остались без света из-за сильного ветра 05.11.2024 17:150 «Псковэнергосбыт» через суд пытается обанкротить ряд муниципальных предприятий 05.11.2024 10:560 Энергетики восстановили 4820 км ЛЭП в Новгородской и Псковской областях 04.11.2024 12:420 176 бригад энергетиков в Псковской и Новгородской областях ликвидируют последствия урагана 04.11.2024 11:270 Осадки привели к массовым неисправностям на электролиниях в Дновском округе  03.11.2024 12:530 156 населенных пунктов в Псковской области остаются без света
 
 
 
Самое популярное 29.10.2024 17:1623 Володин раскритиковал псковскую особую экономическую зону «Моглино» 29.10.2024 15:405 Псковичи могут оценить новый дизайн в СберБанк Онлайн 30.10.2024 22:460 Машина перевернулась на перекрёстке Народной и Юбилейной улиц в Пскове 29.10.2024 15:379 Дефицит кадров в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 02.11.2024 12:364 Школы Пскова после каникул останутся на «дистанционке»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

«Псковэнергосбыт» через суд пытается обанкротить ряд муниципальных предприятий

05.11.2024 17:15|ПсковКомментариев: 0

АО «Псковэнергосбыт» обратился с исками о банкротстве ряда ресурсоснабжающих организаций в Арбитражный суд Псковской области из-за долгов перед акционерным обществом. Идут судебные разбирательства, по ряду исков уже вынесены решения, следует из информации на сайте суда. 

29 октября Арбитражный суд удовлетворил иск и постановил взыскать с муниципального унитарного предприятия Себежского района «Теплоэнергия» задолженность в размере 735 683 рублей 28 копеек в пользу акционерного общества «Псковэнергосбыт». 

Задолженность муниципального предприятия «Пустошкинские теплосети» перед АО «Псковэнергосбыт» составила 45,773 млн рублей. Суд при этом отказал в введении процедуры наблюдения и прекратил производство по делу о банкротстве «Пустошкинских теплосетей».

Муниципальное унитарное предприятие «Гдовпроект» задолжало обществу 5 546 396 рублей 99 копеек, Арбитражный суд отложил заседание по делу на 18 ноября.

Долг муниципального предприятия «Пыталовские теплосети» составил 1 750 851 рубль 34 копейки. Суд решил рассмотреть дело в упрощенном производстве без вызова сторон. Рассмотрение должно закончиться не позднее 17 января 2025 года.

Муниципальное предприятие «ПлюссаТеплоРесурс» задолжало АО «Псковэнергосбыт» 21 099 034 рубля 7 копеек. Первое судебное заседание состоялось 14 октября, после чего было принято решение о дальнейшем рассмотрении дела 13 ноября.

Задолженность МУП «Коммунсервис» Куньинского района составило 11 782 878 рублей 33 копейки. По итогу заседания 22 октября суд, выслушав стороны, решил удовлетворить ходатайства и перенести заседание по делу АО «Псковэнергосбыт» к МУП «Коммунсервис» о признании банкротом на 21 ноября.

Помимо этого, «Псковэнергосбыт» требует через суд привлечь администрацию города Пскова к субсидиарной ответственности за долги теплоснабжающих организаций. Сумма предъявленных требований — 59 млн рублей. Процесс начнется 7 ноября.

Теги: #банкрот #долги
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Пора ли менять резину?
В опросе приняло участие 10 человек
05.11.2024, 17:550 Каждое восьмое ДТП с погибшими и пострадавшими в Псковской области приходится на пьяных водителей 05.11.2024, 17:470 Реплика Константина Калиниченко: Губернаторопад-2024 05.11.2024, 17:420 Труп мужчины обнаружили на месте пожара в Островском районе 05.11.2024, 17:400 Большинство респондентов ПЛН поддерживают обязательное распределение в вузах 
05.11.2024, 17:310 Колесо водяной мельницы установили в печорской деревне 05.11.2024, 17:290 «Гонки по вертикали»: академия чиновничьих наук, сигнал из Госдумы и новый поворот муниципальной реформы. ВИДЕО 05.11.2024, 17:150 «Псковэнергосбыт» через суд пытается обанкротить ряд муниципальных предприятий 05.11.2024, 17:080 Удерживающие устройства спасли от тяжких травм большинство из 64 детей-пассажиров, пострадавших в ДТП в Псковской области
05.11.2024, 17:050 Полистовские болота представили на международном фестивале «Золотая черепаха» 05.11.2024, 16:520 Псковича будут судить за сексуальное преступление в отношении 7-летней падчерицы 05.11.2024, 16:480 Роспотребнадзор: При подозрениях на вирус Коксаки псковичи могут обратиться на «горячую линию» 05.11.2024, 16:440 Комитет по ветеринарии заявил, что не регистрировал производство крабовых палочек из аквариумных рыбок в Невеле
05.11.2024, 16:400 «Беседка»: Об укрупнении учреждений здравоохранения и кадровом голоде в медицине. ВИДЕО 05.11.2024, 16:290 Псковские поисковики вместе с президентом возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве 05.11.2024, 16:230 Нетрезвые водители попались полицейским в четырех городах Псковской области 05.11.2024, 16:060 Когда снежный покров сформируется в Псковской области, ответили в гидрометцентре
05.11.2024, 15:591 В Пскове водитель Renault напугал женщину на пешеходном переходе. ВИДЕО 05.11.2024, 15:570 Концерт «Путешествие в детство» дадут в псковской филармонии 05.11.2024, 15:480 «Гонки по вертикали»: академия чиновничьих наук, сигнал из Госдумы и новый поворот муниципальной реформы 05.11.2024, 15:410 Мошенники выманили у псковичей около трех миллионов рублей
05.11.2024, 15:400 В объективе — Псковская область: золотая осень в Дно. ФОТОРЕПОРТАЖ 05.11.2024, 15:270 Работу выставки «Судьба на гравюре» в Изборске продлили до 8 ноября 05.11.2024, 15:240 Совет министров Союзного государства принял резолюцию об отмене роуминга 05.11.2024, 15:162 Марина Гаращенко: Привлекательность профессии врача увеличивается
05.11.2024, 15:030 Разноцветный лишай окрасил двоих псковичей 05.11.2024, 14:510 Владимир Папорт: Композитные ограждения не допустят выезд на встречную полосу 05.11.2024, 14:350 «Ночь искусств» в Псковском музее посетили более 600 человек 05.11.2024, 14:270 Теплую неделю и выходные прогнозируют псковские синоптики
05.11.2024, 14:250 Пскович завоевал второе место в зимнем многоборье в Ленобласти 05.11.2024, 14:150 Елена Иванова: Для меня большая честь и ответственность возглавить Бежаницкий округ 05.11.2024, 14:080 Мошенники начали предлагать псковичам сменить полис на пластиковый 05.11.2024, 14:010 Новогодние ели подорожают в этом году на 10—20%
05.11.2024, 13:530 Укомплектованность медкадрами в псковских ФАПах составляет более 90% 05.11.2024, 13:500 Танцы и космос: в «Ночь искусств» в Полибино устроили бал 05.11.2024, 13:380 В Пскове завершают строительство домов с квартирами для детей-сирот 05.11.2024, 13:360 Псковская область заняла 70 место в рейтинге по доступности жилья для семей с двумя детьми
05.11.2024, 13:320 На дорогах Псковской области отмечается рост основных показателей состояния аварийности 05.11.2024, 13:260 Виктор Остренко: Каким будет Молодежный парламент, зависит в большей степени от самих ребят 05.11.2024, 13:190 В полной готовности: коммунальные службы Великих Лук встретили первый снегопад 05.11.2024, 13:100 Делегация Псковской области участвует в мероприятиях марафона «Знание.Первые»
05.11.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Владимиром Папортом 05.11.2024, 13:030 Экспорт свинины из РФ в январе-сентябре вырос на 23% 05.11.2024, 13:021 Марина Гаращенко: Каждый филиал больницы должен быть полноценным структурным подразделением 05.11.2024, 12:490 До +9 градусов и дожди прогнозируют 6 ноября в Псковской области
05.11.2024, 12:362 В Госдуме предложили в 40 раз увеличить штраф за шумные автомобили 05.11.2024, 12:340 Очередное ДТП произошло в Пскове на круговом перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной. ВИДЕО 05.11.2024, 12:310 У россиян резко вырос спрос на уходовые процедуры за кожей рук и головы — аналитики 05.11.2024, 12:250 День народного единства на «Волшебной горе»: песни, танцы и флешмоб
05.11.2024, 12:221 Более 300 врачей и 500 медицинских работников требуются в Псковской области 05.11.2024, 12:180 УАЗ спасли при пожаре в плюсской деревне Манкошев Луг 05.11.2024, 12:080 «Единая Россия» обсудит со сторонниками подготовку к выборам в Госдуму 05.11.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» об укрупнении больниц и кадровом голоде
05.11.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 5 ноября 05.11.2024, 11:580 Некоторые объекты Псковского музея-заповедника не работают 5 ноября 05.11.2024, 11:520 20-летний водитель сбил девушку, переходившую дорогу в Пскове на зеленый сигнал светофора 05.11.2024, 11:502 Расчистка Псковы улучшила экологические условия проживания более 250 тысяч горожан
05.11.2024, 11:420 Дотации регионам на повышение зарплат бюджетникам хотят проиндексировать 05.11.2024, 11:290 Пассажирка пострадала в ДТП на автодороге Р-23 в Псковском районе 05.11.2024, 11:100 Елена Иванова стала главой Бежаницкого муниципального округа 05.11.2024, 10:560 Энергетики восстановили 4820 км ЛЭП в Новгородской и Псковской областях
05.11.2024, 10:510 В стиле «Гельдт»: гостевые комнаты для отдыха, торжеств и переговоров. ЛОНГРИД 05.11.2024, 10:470 «Единая Россия» запустила проект по повышению безопасности детей вблизи школ 05.11.2024, 10:440 Мужчина с залысиной в черной куртке пропал в Палкино 05.11.2024, 10:420 «Собственной персоной»: Актуальные вопросы безопасности дорожного движения в Псковской области
05.11.2024, 10:360 Более 110 кг экстази в грузовике из Евросоюза обнаружили псковские таможенники 05.11.2024, 10:341 Сирена будет звучать в Псковской области 6 ноября 05.11.2024, 10:270 Пропавшую в Острове рыжеволосую женщину с тату на руке нашли живой 05.11.2024, 10:240 Два человека пострадали при столкновении двух машин в Пскове на улице Алехина. ФОТО
05.11.2024, 10:220 Этнографический диктант написали члены Молодёжного парламента в День народного единства 05.11.2024, 10:190 Два жилых дома спасли от огня в Псковской области за выходные 05.11.2024, 10:080 Дерево рухнуло на тротуар на Октябрьском проспекте в Пскове 05.11.2024, 10:060 Дороги в Великих Луках начали обрабатывать от гололеда
05.11.2024, 10:040 «Беседка»: Об укрупнении учреждений здравоохранения и кадровом голоде в медицине 05.11.2024, 09:530 Тело мужчины ищут водолазы в озере Ордово в Невельском округе 05.11.2024, 09:450 День народного единства в парке «Волшебная гора». ФОТОРЕПОРТАЖ 05.11.2024, 09:301 Средняя цена на автомобили с пробегом в России снизилась в октябре
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru