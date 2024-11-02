ЖКХ

«Псковэнергосбыт» через суд пытается обанкротить ряд муниципальных предприятий

АО «Псковэнергосбыт» обратился с исками о банкротстве ряда ресурсоснабжающих организаций в Арбитражный суд Псковской области из-за долгов перед акционерным обществом. Идут судебные разбирательства, по ряду исков уже вынесены решения, следует из информации на сайте суда.

29 октября Арбитражный суд удовлетворил иск и постановил взыскать с муниципального унитарного предприятия Себежского района «Теплоэнергия» задолженность в размере 735 683 рублей 28 копеек в пользу акционерного общества «Псковэнергосбыт».

Задолженность муниципального предприятия «Пустошкинские теплосети» перед АО «Псковэнергосбыт» составила 45,773 млн рублей. Суд при этом отказал в введении процедуры наблюдения и прекратил производство по делу о банкротстве «Пустошкинских теплосетей».

Муниципальное унитарное предприятие «Гдовпроект» задолжало обществу 5 546 396 рублей 99 копеек, Арбитражный суд отложил заседание по делу на 18 ноября.

Долг муниципального предприятия «Пыталовские теплосети» составил 1 750 851 рубль 34 копейки. Суд решил рассмотреть дело в упрощенном производстве без вызова сторон. Рассмотрение должно закончиться не позднее 17 января 2025 года.

Муниципальное предприятие «ПлюссаТеплоРесурс» задолжало АО «Псковэнергосбыт» 21 099 034 рубля 7 копеек. Первое судебное заседание состоялось 14 октября, после чего было принято решение о дальнейшем рассмотрении дела 13 ноября.

Задолженность МУП «Коммунсервис» Куньинского района составило 11 782 878 рублей 33 копейки. По итогу заседания 22 октября суд, выслушав стороны, решил удовлетворить ходатайства и перенести заседание по делу АО «Псковэнергосбыт» к МУП «Коммунсервис» о признании банкротом на 21 ноября.

Помимо этого, «Псковэнергосбыт» требует через суд привлечь администрацию города Пскова к субсидиарной ответственности за долги теплоснабжающих организаций. Сумма предъявленных требований — 59 млн рублей. Процесс начнется 7 ноября.