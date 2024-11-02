ЖКХ

С вопросом о догазификации обратился к Армену Мнацаканяну житель Острова

В региональной общественной приемной партии «Единая Россия» 5 ноября стартовала тематическая неделя приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Первую встречу провел депутат Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения.

Фото: «Единая Россия»

По телефону к нему обратился житель Острова по вопросу догазификации. К его дому необходимо подвести газ. Для этого нужен проект. Ускорить его разработку и попросил депутата житель Острова. Сейчас Армен Мнацаканян разбирается в вопросе.

Тематическая неделя завершится 8 ноября. Ежедневно приемы будут проводить областные и городские депутаты.

«Я думаю, что такую работу надо вести не только именно на этой неделе, это надо вести круглогодично, потому что информационная составляющая - это очень важно для нашего населения. Мы проводим эту неделю, думаю что от этого будет позитив, наше население будет знать еще больше. Самое главное, что приемы такие надо проводить не только в Пскове, но и во всех населенных пунктах Псковской области», - прокомментировал Армен Мнацаканян.