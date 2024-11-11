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Михаил Ведерников: В культуре обращения с отходами необходимо начинать с себя

13.11.2024 10:36|ПсковКомментариев: 0

Прививая культуру обращения с отходами, необходимо начинать с себя, включая соблюдение чистоты на улицах. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал на форуме старшеклассников «Голос молодежи» в Пскове 13 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

На форуме с вопросом к губернатору обратился один из старшеклассников из Порховского района, отметив, что в Порховском районе находится полигон, на который сваливается огромное количество мусора. Школьник добавил, что ситуация с мусором в области остается сложной. По его словам, на территории региона все еще находятся как минимум восемь полигонов, которые негативно влияют на экологию и жизнь местного населения.

Михаил Ведерников ответил, что полигонами их назвать очень сложно. Это простые свалки. Губернатор сообщил, что недавно было принято решение о повышении штрафов за нарушение правил обращения с мусором. 

«Те, кто не понимает, что так делать нельзя, должны нести ответственность», — добавил глава региона.

Говоря о полигонах, Михаил Ведерников сообщил о строительстве современного экотехнопарка, который должен заменить существующие свалки. Он отметил, что многие из действующих полигонов не соответствуют современным требованиям и нуждаются в рекультивации. 

«Это обязанность арендатора, и я надеюсь, что он выполнит свои обязательства», — сказал губернатор.

Михаил Ведерников также отметил, что для решения проблемы необходимо разрабатывать проекты по рекультивации муниципальных полигонов, что может занять от года до полутора лет. Он выразил надежду на поддержку федерального центра в рамках нацпроекта «Экология» и заверил, что на региональном уровне власти будут активно заниматься этой проблемой. «Наша задача — оставить только новый полигон с высоким уровнем сортировки и обработки отходов», — заключил губернатор.

Пресс-портрет
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Теги: #ТКО #экотехнопарк
Источник: Псковская Лента Новостей
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