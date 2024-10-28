ЖКХ

Александр Братчиков: Надеюсь, к лету экотехнопарк заработает в полную силу

Экотехнопарк, строительство которого ведется в Палкинском районе, не смогут ввести в эксплуатацию до конца года. Такое мнение заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я не думаю, что до конца декабря этого года могут ввести экотехнопарк в эксплуатацию. Работы там идут, стройка активная. Но есть разница между "достроить объект" и "ввести в эксплуатацию". Сейчас говорят про первый квартал 2025 года. Остается только верить. Пока зима, понятно, что этот вопрос не таким острым кажется. Надеюсь, что в первом квартале 2025 года экотехнопарк введут в эксплуатацию. Какое-то время уйдет на наладку оборудования, набор персонала. Надеюсь, что к лету полигон заработает в полную силу. Но я не могу говорить за подрядчика», – сказал Александр Братчиков.

Напомним, сессия Псковского областного Собрания 31 октября началась с обсуждения работы по сбору и утилизации твёрдых коммунальных отходов. К этой теме депутаты возвращаются в восьмой раз с начала действия «мусорной реформы».