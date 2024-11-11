ЖКХ

Около 200 км газопроводов построили в Псковской области за 10 месяцев

Около 200 километров газопроводов построили в Псковской области за 10 месяцев. Об этом генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов сообщил во время круглого стола, посвященного газификации и догазификации в Псковской области, в студии «ПЛН ФМ» сегодня, 13 ноября.

«Рано подводить итоги, хотелось бы подвести календарный год. Мне поставили серьезную задачу – увеличить количество домовладений, подключенных к газу. За 10 месяцев этого года на сегодняшний день таких домовладений 3860. Наверное, это цифра значимая. Построено около 200 километров газопроводов. На мой взгляд, это существенный рывок. Надеюсь, темпы мы не сбросим», – сказал Антон Дымов.

Он уточнил, что увеличилось также количество бригад, работающих над газификацией в Псковской области. Было 89 бригад, на пике их количество увеличилось до 126 бригад.