Наталья Федорова: У нас есть перспективы выйти на газификацию объектов социальной сферы

Псковский район планирует выйти на газификацию объектов социальной сферы. Об этом глава Псковского района Наталья Федорова сообщила во время круглого стола, посвященного газификации и догазификации в Псковской области, в студии «ПЛН ФМ» сегодня, 13 ноября.
«Застройка в населенный пунктах Псковского района очень плотная, где-то приходится вскрывать дорожное полотно. Иногда стоит проявлять терпение. Также важно конструктивное взаимодействие и общение с жителями, они должны понимать, какие сроки, что сделано. Сходы граждан мы проводим с самых первых дней работы, помогаем им», – сказала Наталья Федорова.
Она уточнила, что в Псковском районе заключили около 3 тысяч договоров, и более 2 тысяч договоров уже исполнены.
«Доверие жителей к программе, органам власти и "Газпрому" повысилось. Активно с этой темой работают и главы волостей. Работа движется, газ пришел в район. У нас есть перспективы выйти на газификацию объектов социальной сферы», – добавила Наталья Федорова.