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Экономически обоснованный размер взноса назвали в фонде капремонта Псковской области

13.11.2024 14:20|ПсковКомментариев: 0

Экономически обоснованный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт назвал генеральный директор Фонда капитального ремонта Псковской области Андрей Анисимов в эфире программы «Армрестлинг» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Экономически обоснованный взнос, который получился в результате расчетов на следующий год, составляет 29,2 рубля за квадратный метр. Это в домах без лифтов. 37,15 рубля в домах с лифтами. В два с половиной раза экономически обоснованный тариф больше. Такое значение получается с учетом всех критериев, которые обозначены в методике расчета», - сообщил Андрей Анисимов.

Отметим, что на данный момент размер ежемесячного взноса за квадратный метр жилплощади составляет 11 и 13 рублей соответственно.

«Если мы говорим о взносе в 30 рублей с квадратного метра, при среднем размере квартиры в 50 квадратных метров, то это 1500 рублей. Население не потянуло бы такую сумму, и собираемость упала бы еще больше. Резкого скачка минимального взноса не должно быть», - дополнил гендиректор фонда.

Теги: #ЖКХ #Армрестлинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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