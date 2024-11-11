ЖКХ

Для полной газификации Пыталово нужно переход через железную дорогу – Вера Кондратьева

Для полной газификации Пыталово необходимо сделать переход через железную дорогу. Об этом глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева сообщила во время круглого стола, посвященного газификации и догазификации в Псковской области, в студии «ПЛН ФМ» сегодня, 13 ноября.

«Хочу напомнить, что старт программы газификации был дан именно у нас. Была договоренность о том, чтобы газифицировать поселок Белорусский. 15 многоквартирных домов были переведены на природный раз. Газифицирована деревня Пыталовские Хутора, жители могут вступать в программу догазификации. По догазификации Пыталово - город поделен железной дорогой на две части, газифицирована только одна часть города. Около 10 км газораспределительных сетей уже построили», – сказала Вера Кондратьева.

Она отметила, что для того, чтобы газифицировать вторую часть Пыталово, необходимо провести газ через железную дорогу. Этот вопрос прорабатывается, около 100 домов имеют потенциал подключиться к природному газу в ближайшее время.

Генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов добавил, что железная дорога – это отдельные требования, и в области два таких перехода.

«Проектное решение направлено в РЖД, идет согласование. Надеюсь, что в этом году мы приступим в реализации. Это одна из приоритетных задач», – уточнил Антон Дымов.