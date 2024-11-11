ЖКХ

Более 700 млн рублей долгов за капремонт накопили псковичи с 2015 года

Порядка 730 миллионов рублей задолжали псковичи по платежам с начала работы Фонда капитального ремонта Псковской области, сообщил генеральный директор фонда Андрей Анисимов в эфире передачи «Армрестлинг» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Мы направляем претензии в адрес собственников - хороший эффект получился. Начали лучше выплачивать в досудебном порядке. Мы охватили практически 100% собственников. Мы направили претензии тем, у кого долг более 3000 рублей. По досудебным решениям мы получили порядка 80 миллионов рублей. Также получили порядка 22 миллионов по рассрочке задолженности, у нас работает и такой вариант», - сообщил Андрей Анисимов.

Он также отметил, что на конец 2023 года просроченная задолженность в Псковской области составляет 250 миллионов рублей. При этом за 2023 год подано исковых заявлений на взыскание 40 миллионов рублей.

«Мы не перекладываем несобранные деньги на плечи добросовестных граждан. Мы каждый год увеличиваем взносы и работаем с дебиторской задолженностью. В следующем году мы будем больше работать в сторону судов по этой задолженности. Но говорить, что мы повышением гасим задолженность за счет платящих людей, некорректно. Это целевые деньги, и на другие цели они не могут уйти. Мы 2 раза в год смотрим прогнозные цифры. В случае сэкономленных средств мы включаем дополнительные дома в программу капремонта», - отметил Андрей Анисимов.