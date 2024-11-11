ЖКХ

Газовый десант

Социальная газификация - это федеральная программа, по которой государство бесплатно проводит газ от магистральной трубы до границ участков домовладельцев. На сегодня 16 муниципальных образований Псковской области участвуют в программе социальной догазификации. Как продвигаются эти важные для развития нашего региона процессы, и каковы результаты работы в этом году, узнала Псковская Лента Новостей.

Хорошие темпы



В этом году руководству «Газпром межрегионгаз Псков» была поставлена серьезная задача - увеличить количество домовладений, подключенных к газу, на территории Псковской области. Календарный год еще не завершился, но промежуточные итоги подвести уже можно.

«На начало года к газу было подключено 2379 домовладений. На сегодня - 3860. Я думаю, это цифра значимая. На мой взгляд, это существенный рывок, существенные действия со стороны нашей команды. Надеюсь, темпы мы не сбросим», - отметил генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов.

Также, по его словам, за 10 месяцев было построено около 200 километров газопроводов. С 89 до 126 увеличилось количество бригад, работающих над газификацией в Псковской области.

Антон Дымов отметил, что к решению поставленной задачи компания подошла глобально: «Началось все с объезда районов, где я встречался с главами, обсуждал проблемные вопросы. Первым, с кем пришлось войти в серьезный контакт, стал глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин. На примере этого муниципалитета пробуем осуществить комплексный подход к реализации программы догазификации. Определили, что в апреле «псковский десант» высадится и покажет пример реализации программы в полном виде. Это было начало кардинального изменения подходов к нашей работе».

Также руководитель «Газпром межрегионгаз Псков» вместе с главой Псковского района Натальей Федоровой встретился с жителями «проблемной» деревни Голубово. «Меня попросили поприсутствовать на сходе граждан. И мы договорились, что в этом календарном году в деревню придет голубое топливо, мы совместно осуществим торжественный пуск газа и попьем чаю», - сказал он, добавив, что газифицировать планируется 50 домовладений.

«Я надеюсь, что к концу года мы выйдем на серьезные цифры,и они будут ощутимы по сравнению с результатами прошлых лет», - сказал он.

Для эффективной работы компании с муниципалитетами был разработан специальный регламент. По словам вице-спикера областного Собрания депутатов, советник генерального директора «Газпром межрегионгаз Псков» по взаимодействию с органами власти Армена Мнацаканяна, ход догазификации не раз рассматривался депутатами во время парламентского часа в областном Собрании. «В ходе этих слушаний мы увидели, что нередко главы и компания «Межрегионгаз» друг друга не слышат. Поэтому первое, что было сделано — подписан регламент взаимодействия с муниципалитетами, который четко разграничил полномочия и зоны ответственности», - сказал депутат.

Также он сообщил об инициативе компании с нового года выходить «профессиональным составом в районные собрания депутатов и организовывать парламентский час по теме «Газификация и догазификация». Это необходимо, чтобы люди из первых уст слышали, что происходит в этой сфере. «Главы — наши самые главные помощники. И хочется, чтобы народные избранники — районные депутаты - тоже были нашими союзниками в этом деле», - заметил Армен Мнацаканян.

Еще один вопрос, который будет решаться — благоустройство территорий после работ по догазификации. «Есть критика в наш адрес. Мы провели ряд совещаний с подрядными организациями. На сегодня подрядчики уже отчитываются, что совместно с представителями ЖКХ районов восстанавливается благоустройство по конкретным адресам», - отметил Антон Дымов.

Важен диалог

Подробной информацией о реализации программы догазификации поделились руководители муниципалитетов. В Псковском районе эта работа проводится в 57 населенных пунктах.

Глава Псковского района Наталья Федорова рассказала о сложностях этой работы. «Не так просто прийти и положить трубу. Это не чистое поле, где можно выкопать траншею. В Псковском районе застройка в населенных пунктах очень плотная, где-то приходится вскрывать дорожное полотно. Иначе нельзя. Поэтому иногда стоит проявлять терпение. Чтобы получить конструктивный результат, важно взаимодействие и общение с жителями», - сказала она.

По словам главы, позитивный пример такого взаимодействия - встреча с жителями Голубово. «Они услышали информацию ясную, четкую, понятную. Были обозначены промежуточные сроки. То есть, самое главное — информирование: что, когда и в какие сроки будет сделано. Этому мы уделяем внимание. Такая форма как сходы граждан и информация от первых лиц наиболее эффективна», - заметила она.

На сегодня в районе из 4.5 тыс заявок отработано 3969. «Заключено более трех тысяч договоров. Газ доведен до участков практически в 2300 домовладениях. Люди, к отопительному сезону получили газ, и появилось большее доверие к программе, к реализации этого проекта. Те населенные пункты, которые не попали в программу догазификации, ждут, но они реально видят прорыв в газификации территорий», - отметила Наталья Федорова.

Также глава района отметила моменты, которые способствуют развитию программы догазификации. Например, изменения в законодательстве по льготным категориям: «В этом году к нам обратилось порядка 90 человек, и 81 получил выплаты. Это способствует и реализации самой программы и значительно облегчает людям жизнь».

Наталья Федорова выразила уверенность, что до конца года будет многое сделано. Активно в этот процесс включены и главы волостей — некоторые вопросы приходится решать в оперативном порядке. «Работа движется, газ пришел в район. У нас есть перспективы выйти на газификацию объектов социальной сферы», - сообщила она.

Дорога препятствий

Глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева напомнила, что старт программы догазификации был дан в Пыталово несколько лет назад. В результате поселок Белорусский был переведен на природный газ, построены газораспределительные сети, и 14 домов в течение двух лет получили голубое топливо.

«У нас газифицирована деревня Пыталовские Хутора. Теперь жители домовладений тоже могут вступать в программу догазификации», - сказала она.

Также догазификация планируется в деревнях Вышгородок, Шелино и городе Пыталово.

Что касается райцентра, то он поделен железной дорогой на две части. Одна была газифицирована, вторая - нет. «Но к нам тоже высадился «газовый десант» в апреле, и в течение летних месяцев построено около 10 км газораспределительных сетей. Потенциал там имеется для подключения — более 100 домовладений», - рассказала Вера Кондратьева.

Но есть проблема: нет возможности подключить эти дома, так как необходимо сделать переход над или под железной дорогой. «Все силы «Газпром межрегионгаз Псков» прикладывает к тому, чтобы решить этот вопрос»,- сказала она.

Успехи тоже есть: из 422 домовладений, которые заключили договора, 102 уже пользуются газом. Причем, в 50 газ пришел в этом году. «Это хороший темп. Если у нас будет проход под железной дорогой, еще больше домов подключат к природному газу», - отметила Вера Кондратьева.

По словам Антона Дымова, вопрос с РЖД — проблемный, но «не потому, что кто-то сопротивляется, а потому что есть определенные нормативы и требования со стороны железной дороги». «В регионе надо выполнить два перехода. Геология по этим переходам сделана, трасса согласована. Проектное решение направлено в РЖД. Надеюсь, что за ноябрь согласование получим и приступим к реализации двух проходов», - пообещал он.

Картошка не пострадала

О том, как газовый десант дал импульс реализации программы догазификации в Локнянском муниципальном округе, рассказал его глава Иван Белугин. «21 января Антон Михайлович Дымов приехал к нам на первую встречу. И мы договорились о пилотном проекте, о том, что нужен резкий рывок догазификации в Локне. В итоге: за прошлой период было со скрипом 10 подключений в год. На сегодня — уже 70 подключений. И еще 15 планируется до конца года», - сообщил он.

По словам главы муниципалитета, труба должна была пройти через участки жителей, и сложность была в том, чтобы провести работы до того, как будет посажена картошка и установлены теплицы. В итоге нашли компромиссное решение, и «ни один клубень картошки не пострадал».

«Жалоб от жителей не было. Но в следующем году ждем благоустройства после «десанта». Надо ремонтировать наши улицы», - сказал Иван Белугин.

Реализация программы догазификации ждет и другие районы области. В настоящее время идет строительство больше 50 км газопроводов - отводов от ГРС «Новоржев» и «Пушкинские Горы». Сети готовы к приему газа. И теперь от совместной работы газоснабжающей организации и местных органов власти зависит, как быстро голубое топливо придет в дома жителей.

Светлана Синцова