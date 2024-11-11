ЖКХ

На электронные квитанции перешли 22% абонентов «Газпром межрегионгаз Псков»

22% абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Псков» в Псковской области сделали свой выбор в пользу электронной квитанции. За 10 месяцев 2024 года их количество увеличилось на 27,8%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Данный сервис обладает большим количеством преимуществ. Переходя на электронную квитанцию, абоненты получают доступ к платежному документу в любом месте и в любое удобное для них время. Доставка квитанции не зависит от качества работы почты и гарантированно будет выполнена в срок, при этом персональные данные абонентов надежно сохранены. В отличие от бумажной квитанции, электронную квитанцию нельзя потерять, она всегда будет под рукой в нужный момент. Кроме того, электронные квитанции экологичны, так как отказ от бумаги позволяет спасти деревья.

В зависимости от выбора способа доставки электронной квитанции, получать ее можно на адрес электронной почты либо в «Личном кабинете».

Заявку на получение электронных квитанций можно оставить в «Личном кабинете» абонента, а также при обращении в клиентские центры компании любым удобным способом (письменное заявление, электронное письмо, форма обратной связи в «Личном кабинете»). В обращении необходимо указать лицевой счёт или адрес поставки газа и электронную почту, на которую будет приходить платежный документ. Сотрудники клиентских центров всегда готовы помочь в создании электронного почтового ящика, а также регистрации в «Личном кабинете» тем абонентам, которые по каким-либо причинам не могут сделать это самостоятельно.