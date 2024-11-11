ЖКХ

Несанкционированную свалку ликвидировали в Палкинском районе

По требованию Псковской природоохранной межрайонной прокуратуры ликвидировали несанкционированную свалку в Палкинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Фото: архив ПЛН

Прокуратура провела проверку по обращению гражданина и установила, что недалеко от деревни Браги в Палкинском районе организовали несанкционированную свалку отходов производства и потребления площадью около 200 квадратных метров.

В целях устранения нарушений закона природоохранная прокуратура внесла представление в адрес главы сельского поселения.

В результате нарушения закона устранили, несанкционированную свалку ликвидировали.