ЖКХ

Водонапорную башню изъяли из частной собственности в Гдовском районе

По требованию прокурора из незаконного владения частного лица в собственность муниципалитета перейдут объекты водоснабжения в Гдовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения.

На земельном участке, принадлежащем на праве собственности физическому лицу, располагаются водонапорная башня и скважина, посредством которых осуществляется водоснабжение жилых домов в деревне Добручи Гдовского района. По искам прокурора Гдовского района право собственности на водонапорную башню передали муниципальному образованию «Добручинская волость», а артезианская скважина перейдет на баланс муниципалитета как бесхозяйный объект коммунальной инфраструктуры.

Таким образом, после вмешательства органов прокуратуры области жителей деревни Добручи Гдовского района обеспечили бесперебойным водоснабжением, заключили в ведомстве.