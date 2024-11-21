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«Дневной дозор»: Как спасти ЖКХ?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как спасти ЖКХ?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Обеспечение эффективной и, главное, бесперебойной работы жилищно-коммунального комплекса страны — важнейшая задача государства. От того, как власти на всех уровнях с ней справляются, зависит, будет ли тепло и свет в наших домах, сможем ли мы жить в безопасных и комфортных условиях.

До 1991 года жилищно-коммунальный комплекс полностью принадлежал государству, а граждане СССР вносили довольно символическую плату за предоставленные им жилищно-коммунальные услуги. Все изменилось со сменой государственного строя и экономической модели — на смену плановому хозяйству и стопроцентной государственной собственности на все имущество жилищно-коммунального комплекса пришла «невидимая рука рынка». Подразумевалось, что рыночные условия создадут конкурентную среду и повысят качество предоставляемых услуг. На деле же граждане получили:

высокие тарифы ЖКХ;

несоответствие качества услуг их цене;

изношенные коммуникации.

Россияне страдают от регулярных коммунальных аварий — трубы для водо- и теплоснабжения многих домов не меняли со времен СССР, и срок их службы давно прошел. В Пскове и вовсе коммунальщики обнаруживают коммуникации «времен царя Гороха». Так, работники псковского «Горводоканала» на днях обнаружили деревянные трубы, которым сотни лет. В регионах годами говорят о грядущей катастрофе в ЖКХ, эксперты спорят, как выйти из ситуации, поднять отрасль с колен, однако устраивающего всех решения найти пока не удалось. Коммунальщики продолжают «проедать» советское наследие. Общий уровень аварийности в российском коммунальном хозяйстве доказывает тот простой факт, что чудес в реальной жизни не бывает. Если котельные, магистрали или внутридомовое хозяйство не ремонтируется десятилетиями, то рано или поздно техника выйдет из строя. Именно это мы и наблюдаем ежегодно почти по всей стране.

Прокуроры и следователи могут завести уголовные дела против виновников конкретных аварий. Но общую тенденцию нарастающего износа коммунальной инфраструктуры это вряд ли изменит. Федеральные власти не первый год пытаются переломить тенденцию нарастающего износа коммуналки. Но пока, похоже, без особого успеха. Возможности регионов в модернизации обветшавшей инфраструктуры — ограничены. Дотационная Псковская область при всей скромности регионального бюджета входит в лидирующую тройку регионов по количеству привлеченных средств из фонда содействия реформированию ЖКХ. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников во время встречи с фракцией «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов 31 мая. Но, к сожалению, и этого не достаточно для решения проблем. Насколько коммунальные проблемы актуальны для Псковской области, Пскова, и муниципалитетов? Какие меры помогли бы спасти жилищно-коммунальный комплекс нашего региона от потенциального коллапса? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Важным звеном между потребителями и поставщиками коммунальных услуг являются управляющие компании. И если в новых микрорайонах Пскова сети находятся в более-менее хорошем состоянии, то в историческом центре областной столицы «управляйкам» достаются дома с изношенной инфраструктурой. Своими силами управляющие компании такого рода проблемы решить не в состоянии. Директор управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев (его управляющая компания работает с домами не только в Пскове, но и, например, в Печорах), подтверждает: износ сетей – проблема, актуальная практически для каждого района, в том числе и для города Пскова. Для обновления сферы ЖКХ нужны комплексные меры на уровне федеральных властей и масштабное финансирование. К сожалению, все предыдущие попытки «поднять коммуналку с колен» не принесли результата. Повышение тарифа — тоже не панацея, считает Антон Васильев.

«Достаточно много разговоров, но до реализации данных проектов еще далеко. Нам нужен контроль. Можно повышать до бесконечности цифры. Но куда они пойдут? Для этого к вопросу нужно взвешенно подойти. Если мы говорим о воде, с которой в нашем регионе есть проблемы и не очень обстоят дела, нужно повышать тариф, менять качество подаваемой воды, менять сети. Если мы говорим о том, чтобы повышать тарифы в качестве содержания (как многие управляющие компании на сегодняшний день жалуются, что им не хватает денег для содержания), то здесь уже непосредственно управляющие компании сами должны выходить к людям, говорить, за какие деньги они могут предоставить услугу. Жители сами должны контролировать процесс. В сфере ЖКХ можно до бесконечности повышать стоимость тарифа, но оказание данных услуг должно контролироваться».

Поскольку основные коммунальные сети в Псковской области были построены еще в 60-80-е годы, их износ оценивается на уровне около 70 процентов. В то же время правительство региона активно участвует в реализации федеральных проектов и привлекает финансирование на модернизацию коммунальной инфраструктуры, рассказала временно исполняющая обязанности председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Ксения Григорьева.

Фото: правительство Псковской области

«С 2019 года в рамках федерального проекта "Чистая вода" было привлечено свыше миллиарда рублей из федерального бюджета. За счет этих средств удалось реализовать 10 проектов по реконструкции и строительству объектов водоснабжения, и два объекта на сегодняшний день находятся в завершающей стадии. Также в рамках различных механизмов Минстроя — это федеральный проект содействия развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации — привлечено порядка миллиарда рублей для капитального ремонта инженерных сетей, реконструкции очистных сооружений, канализации и строительства станций уменьшения воды. Также за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" привлечены средства свыше полутора миллиардов рублей на четыре года. Это с 2023 по 2027. За счет этих средств будет полностью обновлена коммунальная инфраструктура военного городка Остров-3. В настоящее время также завершается формирование нового федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Комитетом ведется работа с Минстроем России по дальнейшему финансированию мероприятий в сфере ЖКХ на следующий бюджетный период. В Куньинском районе также удалось реконструировать полностью систему теплоснабжения. Было построено пять котельных и сети теплоснабжения. Достаточно масштабный проект».

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Директор «Псковских тепловых сетей» Игорь Максимов, коммунальщик с огромным опытом, отмечает, что одна из проблем жилищно-коммунального комплекса - экономически необоснованный тариф. Необходима справедливая цена за услуги, которые оказывают предприятия ЖКХ, ну а если цена окажется неподъемной для населения, государство должно адресно помочь гражданам расплатиться по этому тарифу.

«Мы находимся в неких непримиримых спорах с комитетом по тарифам Псковской области относительно определения стоимости единицы нашей продукции, это факт. Мы находимся в противоречиях, нас не понимают. Мы вынуждены обращаться в другие инстанции с доказательной базой. То, что определяет цену нашей продукции, не соответствует современным реалиям. Должен быть баланс. Ведь можно тарифы поднять в пять раз, а никто просто платить не будет, потому что это невозможно сделать. Мы говорим: сделайте нам нормальную, справедливую цену нашей продукции, это раз. А второе, если получается, что справедливая цена нашей продукции очень высока и неподъемна для населения, окажите меры социальной поддержки, чтобы расплатиться по этому тарифу. И не всему населению, как сейчас. Вот у меня нормальная зарплата, я могу заплатить, так сказать, по большому тарифу, стоимости тепла. Мне не надо дотировать. Вы заплатите бабушке-пенсионерке. Дайте денег, чтобы она могла с этим тарифом рассчитаться. Но первоначально установите тариф справедливый с точки зрения экономики, математики и здравого смысла».

Состояние жилищно-коммунального хозяйства — тяжелая тема для Пыталовского муниципального округа. Низкая платежная дисциплина населения (а впрочем как и платежеспособность в целом) негативно отражаются на финансовом состоянии местных коммунальных предприятий. Как следствие — на качестве и оперативности их работы, рассказывает глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева. Добавьте к этому сильную изношенность техники и коммунальных сетей. Муниципалитет старается приводить их в порядок, но средств на все не хватает, поэтому действовать приходится по принципу латания дыр. Еще одна проблема связана с тем, что для Пыталовского округа характерно хуторное расселение жителей. Водопроводные сети иногда идут по территориям, где никто не живет, поэтому когда там возникает авария, коммунальщикам приходится тратить много времени на то, чтобы выявить место ее возникновения и устранить. Как поднять систему ЖКХ с колен — в комментарии Веры Кондратьевой.

«Первое, что я могу сказать: тяжелое финансовое положение предприятий зависит от плохой платежной дисциплины населения. А второе: имеется большая изношенность сетей и слабая материальная база самих предприятий. Вот это самое основное, что по своему округу я могу сказать. Общаясь с коллегами, считаю, что эти два пункта отражаются на работе муниципальных предприятий, на системе ЖКХ и на других территориях, в других муниципалитетах. Чем можно это все поднять с колен? Здесь самим нужно на местах поработать над ошибками, поработать с клиентами, поработать с потребителями, призвать их к совести через судебных приставов для того, чтобы они оплачивали услуги этих предприятий. Пересмотреть каким-то образом штатные расписания предприятий, может быть, где-то можно найти резервы. Необходимо пересмотреть свои активы, от каких можно избавиться, чтобы долг восполнить продажей тех активов, которые сейчас не нужны».

Между тем глава Островского района Дмитрий Быстров, возглавлявший во времена губернаторства Андрея Турчака всё ЖКХ региона, не считает ситуацию совсем критичной. Так как за последнее время все меньше и меньше происходит каких-либо аварий, люди не сидят по долгу без света и отопления. Нарекания, конечно же, есть, но в целом все стабильно. А значительно улучшить ситуацию поможет масштабная государственная поддержка сферы ЖКХ. Но вливания из бюджета должны давать видимый результат в виде сокращения числа коммунальных аварий и снижения темпа.

«Критическая ситуация — это когда услуга уже не доходит до потребителя. Постоянные аварии или вообще отсутствие такой возможности. Соответственно, когда люди не получают услугу — ситуация критическая. Ситуация, когда имеются объективные сложности, задолженности предприятий, которые поставляют услуги, перед поставщиками ресурсов (газ, электричество), конечно, присутствует, я думаю, во всех муниципалитетах нашего региона. Нарекания где-то к работе управляющей компании тоже есть, хотя в целом работа стабильная. Но без жалоб, без проблем никакая работа не складывается. Соответственно, тарифы. Мы понимаем, они тоже формируются не откуда-то с неба. Это конкретная работа регулятора, и в тариф закладываются все затраты на производство этих коммунальных услуг. Безусловно, самый действенный способ (это, наверное, самый легкий ответ) — меры государственной поддержки. Этот вопрос сложный, и в бюджете, мы знаем, денег нет. Но частные инвестиции, которые приходят в ЖКХ, это, конечно, хорошо. Но откуда все частные вложения? Это такое же кредитование в банках, это те же процентные ставки. Всё это потом в себестоимости услуги отражается. Многие муниципалитеты региона участвуют в этих программах. По линии фонда содействия реформированию ЖКХ много вложений было. И мы участвовали. И город Остров, Островский район. Котельные модернизировали. Сейчас идет комплексная модернизация Острова-3. Поэтому, на мой взгляд, всё-таки продолжение мер государственной поддержки в сфере ЖКХ в настоящее время — одна из самых действенных мер».

Тема проблем, накопившихся в жилищно-коммунальном комплексе, достаточно серьезная, считает заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян. ЖКХ играет значимую роль в жизни населения, от качества и стоимости коммунальных услуг зависит вся социально-экономическая сфера региона. Нужно найти баланс интересов граждан и организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги. Также сменить советский подход к управлению коммунальной сферой на современный. Руководители предприятий ЖКХ должны трезво оценивать свои ресурсы и качество предоставляемых услуг, когда выставляют счета гражданам. Менеджменту организаций не грех позаимствовать и отдельный опыт других стран.

«В первую очередь, нам надо отойти от старой системы. Надо понимать, насколько эффективно работает наше ЖКХ. Начнём с рассмотрения вопроса о работе котельных: для чего они предназначены, кому они предоставляют услуги, сколько гигакалорий они расходуют и куда. В настоящее время мы всё ещё используем старую систему. Если мы возьмем траты населения, кто платит за отопление, горячую воду и другие услуги. Даже в этой части есть недопонимание. Я - понимаю, но простому человеку не понять. Кроме того, стоит учесть ещё один момент. Я считаю, что нам надо делать мощнейший аудит всей системы ЖКХ, начиная от водоснабжения, отопления и горячей, холодной воды. У нас потери сумасшедшие. Мы иногда топим воздух. Мы должны прийти к тому, чтобы понимать, если мы платим за тепло, почему платим именно сейчас? Почему на улице -20, а у нас батарея холодная? Почему на улице +10, а у нас батарея горячая? Надо тарифную политику, которая у нас есть в государстве, привести в нормальное состояние. Иногда наши энергосберегающие и энергоснабжающие организации работают себе в убыток, а вот этого не должно быть».

Мнения наших сегодняшних экспертов разделились. Кто-то настроен более оптимистично и видит улучшения, которые в последние годы происходят в сфере ЖКХ. Кто-то — сетует на экономически необоснованные тарифы, которые не дают отрасли развиваться. Очевидно одно — надежды реформаторов из 90-ых , которые считали, что та самая «невидимая рука рынка» поможет повысить качество коммунальных услуг, не оправдались. Коммунальные предприятия в массе своей «проедают» остатки советской инфраструктуры, а граждане постоянно жалуются на качество их работы.

Виктория Семенова