«Дневной дозор»: Как спасти ЖКХ?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как спасти ЖКХ?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Обеспечение эффективной и, главное, бесперебойной работы жилищно-коммунального комплекса страны — важнейшая задача государства. От того, как власти на всех уровнях с ней справляются, зависит, будет ли тепло и свет в наших домах, сможем ли мы жить в безопасных и комфортных условиях.
До 1991 года жилищно-коммунальный комплекс полностью принадлежал государству, а граждане СССР вносили довольно символическую плату за предоставленные им жилищно-коммунальные услуги. Все изменилось со сменой государственного строя и экономической модели — на смену плановому хозяйству и стопроцентной государственной собственности на все имущество жилищно-коммунального комплекса пришла «невидимая рука рынка». Подразумевалось, что рыночные условия создадут конкурентную среду и повысят качество предоставляемых услуг. На деле же граждане получили:
Россияне страдают от регулярных коммунальных аварий — трубы для водо- и теплоснабжения многих домов не меняли со времен СССР, и срок их службы давно прошел. В Пскове и вовсе коммунальщики обнаруживают коммуникации «времен царя Гороха». Так, работники псковского «Горводоканала» на днях обнаружили деревянные трубы, которым сотни лет. В регионах годами говорят о грядущей катастрофе в ЖКХ, эксперты спорят, как выйти из ситуации, поднять отрасль с колен, однако устраивающего всех решения найти пока не удалось. Коммунальщики продолжают «проедать» советское наследие. Общий уровень аварийности в российском коммунальном хозяйстве доказывает тот простой факт, что чудес в реальной жизни не бывает. Если котельные, магистрали или внутридомовое хозяйство не ремонтируется десятилетиями, то рано или поздно техника выйдет из строя. Именно это мы и наблюдаем ежегодно почти по всей стране.
Прокуроры и следователи могут завести уголовные дела против виновников конкретных аварий. Но общую тенденцию нарастающего износа коммунальной инфраструктуры это вряд ли изменит. Федеральные власти не первый год пытаются переломить тенденцию нарастающего износа коммуналки. Но пока, похоже, без особого успеха. Возможности регионов в модернизации обветшавшей инфраструктуры — ограничены. Дотационная Псковская область при всей скромности регионального бюджета входит в лидирующую тройку регионов по количеству привлеченных средств из фонда содействия реформированию ЖКХ. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников во время встречи с фракцией «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов 31 мая. Но, к сожалению, и этого не достаточно для решения проблем. Насколько коммунальные проблемы актуальны для Псковской области, Пскова, и муниципалитетов? Какие меры помогли бы спасти жилищно-коммунальный комплекс нашего региона от потенциального коллапса? Об этом — в программе «Дневной дозор».
Важным звеном между потребителями и поставщиками коммунальных услуг являются управляющие компании. И если в новых микрорайонах Пскова сети находятся в более-менее хорошем состоянии, то в историческом центре областной столицы «управляйкам» достаются дома с изношенной инфраструктурой. Своими силами управляющие компании такого рода проблемы решить не в состоянии. Директор управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев (его управляющая компания работает с домами не только в Пскове, но и, например, в Печорах), подтверждает: износ сетей – проблема, актуальная практически для каждого района, в том числе и для города Пскова. Для обновления сферы ЖКХ нужны комплексные меры на уровне федеральных властей и масштабное финансирование. К сожалению, все предыдущие попытки «поднять коммуналку с колен» не принесли результата. Повышение тарифа — тоже не панацея, считает Антон Васильев.
Поскольку основные коммунальные сети в Псковской области были построены еще в 60-80-е годы, их износ оценивается на уровне около 70 процентов. В то же время правительство региона активно участвует в реализации федеральных проектов и привлекает финансирование на модернизацию коммунальной инфраструктуры, рассказала временно исполняющая обязанности председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Ксения Григорьева.
Фото: правительство Псковской области
Директор «Псковских тепловых сетей» Игорь Максимов, коммунальщик с огромным опытом, отмечает, что одна из проблем жилищно-коммунального комплекса - экономически необоснованный тариф. Необходима справедливая цена за услуги, которые оказывают предприятия ЖКХ, ну а если цена окажется неподъемной для населения, государство должно адресно помочь гражданам расплатиться по этому тарифу.
Состояние жилищно-коммунального хозяйства — тяжелая тема для Пыталовского муниципального округа. Низкая платежная дисциплина населения (а впрочем как и платежеспособность в целом) негативно отражаются на финансовом состоянии местных коммунальных предприятий. Как следствие — на качестве и оперативности их работы, рассказывает глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева. Добавьте к этому сильную изношенность техники и коммунальных сетей. Муниципалитет старается приводить их в порядок, но средств на все не хватает, поэтому действовать приходится по принципу латания дыр. Еще одна проблема связана с тем, что для Пыталовского округа характерно хуторное расселение жителей. Водопроводные сети иногда идут по территориям, где никто не живет, поэтому когда там возникает авария, коммунальщикам приходится тратить много времени на то, чтобы выявить место ее возникновения и устранить. Как поднять систему ЖКХ с колен — в комментарии Веры Кондратьевой.
Между тем глава Островского района Дмитрий Быстров, возглавлявший во времена губернаторства Андрея Турчака всё ЖКХ региона, не считает ситуацию совсем критичной. Так как за последнее время все меньше и меньше происходит каких-либо аварий, люди не сидят по долгу без света и отопления. Нарекания, конечно же, есть, но в целом все стабильно. А значительно улучшить ситуацию поможет масштабная государственная поддержка сферы ЖКХ. Но вливания из бюджета должны давать видимый результат в виде сокращения числа коммунальных аварий и снижения темпа.
Тема проблем, накопившихся в жилищно-коммунальном комплексе, достаточно серьезная, считает заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян. ЖКХ играет значимую роль в жизни населения, от качества и стоимости коммунальных услуг зависит вся социально-экономическая сфера региона. Нужно найти баланс интересов граждан и организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги. Также сменить советский подход к управлению коммунальной сферой на современный. Руководители предприятий ЖКХ должны трезво оценивать свои ресурсы и качество предоставляемых услуг, когда выставляют счета гражданам. Менеджменту организаций не грех позаимствовать и отдельный опыт других стран.
Мнения наших сегодняшних экспертов разделились. Кто-то настроен более оптимистично и видит улучшения, которые в последние годы происходят в сфере ЖКХ. Кто-то — сетует на экономически необоснованные тарифы, которые не дают отрасли развиваться. Очевидно одно — надежды реформаторов из 90-ых , которые считали, что та самая «невидимая рука рынка» поможет повысить качество коммунальных услуг, не оправдались. Коммунальные предприятия в массе своей «проедают» остатки советской инфраструктуры, а граждане постоянно жалуются на качество их работы.
Виктория Семенова