Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
читатели, писатели и графоманы в провинции
Готовим сами: семейные завтраки
«Гельдт»: гостевые комнаты
Господин Рейтингомер
«Истфакт» Ленин в Пскове
Кружки и секции для детей
Шел в Европу попал в ЦВСИГ
Потягнем за Отечество!
«Легкая кухня»: творожная запеканка
Третий этап Муниципальная реформа
чистый русский
За мусор надо платить
Дело табак
От стекляшки до «чебурашки»
 
 
 
ещё ЖКХ 21.11.2024 13:230 «Дневной дозор»: Как спасти ЖКХ? 21.11.2024 13:230 «Дневной дозор»: Как спасти ЖКХ? 21.11.2024 12:411 Армен Мнацаканян: Нужен мощнейший аудит всей системы ЖКХ 20.11.2024 17:150 Опубликован режим работы музея псковского «Горводоканала» 20.11.2024 15:282 Жильцы многоквартирного дома на улице Яна Райниса в Пскове проснулись в плавающих нечистотах 20.11.2024 11:280 Псковская область получит допфинансирование на газификацию
 
 
 
Самое популярное 17.11.2024 13:461 Тело пропавшего подростка из Великих Лук нашли на 13-й день поисков 14.11.2024 19:174 Интерактив: Голый беглец 14.11.2024 15:240 Опубликовано видео смертельного наезда экс-подполковника на двух подростков в Пскове 15.11.2024 16:1311 Бедные псковичи 20.11.2024 17:501 Громкий хлопок обеспокоил псковичей
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

«Дневной дозор»: Как спасти ЖКХ?

21.11.2024 13:23|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как спасти ЖКХ?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Обеспечение эффективной и, главное, бесперебойной работы жилищно-коммунального комплекса страны — важнейшая задача государства. От того, как власти на всех уровнях с ней справляются, зависит, будет ли тепло и свет в наших домах, сможем ли мы жить в безопасных и комфортных условиях.

До 1991 года жилищно-коммунальный комплекс полностью принадлежал государству, а граждане СССР вносили довольно символическую плату за предоставленные им жилищно-коммунальные услуги. Все изменилось со сменой государственного строя и экономической модели — на смену плановому хозяйству и стопроцентной государственной собственности на все имущество жилищно-коммунального комплекса пришла «невидимая рука рынка». Подразумевалось, что рыночные условия создадут конкурентную среду и повысят качество предоставляемых услуг. На деле же граждане получили:

  • высокие тарифы ЖКХ;
  • несоответствие качества услуг их цене;
  • изношенные коммуникации.

Россияне страдают от регулярных коммунальных аварий — трубы для водо- и теплоснабжения многих домов не меняли со времен СССР, и срок их службы давно прошел. В Пскове и вовсе коммунальщики обнаруживают коммуникации «времен царя Гороха». Так, работники псковского «Горводоканала» на днях обнаружили деревянные трубы, которым сотни лет. В регионах годами говорят о грядущей катастрофе в ЖКХ, эксперты спорят, как выйти из ситуации, поднять отрасль с колен, однако устраивающего всех решения найти пока не удалось. Коммунальщики продолжают «проедать» советское наследие. Общий уровень аварийности в российском коммунальном хозяйстве доказывает тот простой факт, что чудес в реальной жизни не бывает. Если котельные, магистрали или внутридомовое хозяйство не ремонтируется десятилетиями, то рано или поздно техника выйдет из строя. Именно это мы и наблюдаем ежегодно почти по всей стране.

Прокуроры и следователи могут завести уголовные дела против виновников конкретных аварий. Но общую тенденцию нарастающего износа коммунальной инфраструктуры это вряд ли изменит. Федеральные власти не первый год пытаются переломить тенденцию нарастающего износа коммуналки. Но пока, похоже, без особого успеха. Возможности регионов в модернизации обветшавшей инфраструктуры — ограничены. Дотационная Псковская область при всей скромности регионального бюджета входит в лидирующую тройку регионов по количеству привлеченных средств из фонда содействия реформированию ЖКХ. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников во время встречи с фракцией «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов 31 мая. Но, к сожалению, и этого не достаточно для решения проблем. Насколько коммунальные проблемы актуальны для Псковской области, Пскова, и муниципалитетов? Какие меры помогли бы спасти жилищно-коммунальный комплекс нашего региона от потенциального коллапса? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Важным звеном между потребителями и поставщиками коммунальных услуг являются управляющие компании. И если в новых микрорайонах Пскова сети находятся в более-менее хорошем состоянии, то в историческом центре областной столицы «управляйкам» достаются дома с изношенной инфраструктурой. Своими силами управляющие компании такого рода проблемы решить не в состоянии. Директор управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев (его управляющая компания работает с домами не только в Пскове, но и, например, в Печорах), подтверждает: износ сетей – проблема, актуальная практически для каждого района, в том числе и для города Пскова. Для обновления сферы ЖКХ нужны комплексные меры на уровне федеральных властей и масштабное финансирование. К сожалению, все предыдущие попытки «поднять коммуналку с колен» не принесли результата. Повышение тарифа — тоже не панацея, считает Антон Васильев.

«Достаточно много разговоров, но до реализации данных проектов еще далеко. Нам нужен контроль. Можно повышать до бесконечности цифры. Но куда они пойдут? Для этого к вопросу нужно взвешенно подойти. Если мы говорим о воде, с которой в нашем регионе есть проблемы и не очень обстоят дела, нужно повышать тариф, менять качество подаваемой воды, менять сети. Если мы говорим о том, чтобы повышать тарифы в качестве содержания (как многие управляющие компании на сегодняшний день жалуются, что им не хватает денег для содержания), то здесь уже непосредственно управляющие компании сами должны выходить к людям, говорить, за какие деньги они могут предоставить услугу. Жители сами должны контролировать процесс. В сфере ЖКХ можно до бесконечности повышать стоимость тарифа, но оказание данных услуг должно контролироваться».

Поскольку основные коммунальные сети в Псковской области были построены еще в 60-80-е годы, их износ оценивается на уровне около 70 процентов. В то же время правительство региона активно участвует в реализации федеральных проектов и привлекает финансирование на модернизацию коммунальной инфраструктуры, рассказала временно исполняющая обязанности председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Ксения Григорьева.

Фото: правительство Псковской области

«С 2019 года в рамках федерального проекта "Чистая вода" было привлечено свыше миллиарда рублей из федерального бюджета. За счет этих средств удалось реализовать 10 проектов по реконструкции и строительству объектов водоснабжения, и два объекта на сегодняшний день находятся в завершающей стадии. Также в рамках различных механизмов Минстроя — это федеральный проект содействия развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации — привлечено порядка миллиарда рублей для капитального ремонта инженерных сетей, реконструкции очистных сооружений, канализации и строительства станций уменьшения воды. Также за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" привлечены средства свыше полутора миллиардов рублей на четыре года. Это с 2023 по 2027. За счет этих средств будет полностью обновлена коммунальная инфраструктура военного городка Остров-3. В настоящее время также завершается формирование нового федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Комитетом ведется работа с Минстроем России по дальнейшему финансированию мероприятий в сфере ЖКХ на следующий бюджетный период. В Куньинском районе также удалось реконструировать полностью систему теплоснабжения. Было построено пять котельных и сети теплоснабжения. Достаточно масштабный проект».

Директор «Псковских тепловых сетей» Игорь Максимов, коммунальщик с огромным опытом, отмечает, что одна из проблем жилищно-коммунального комплекса - экономически необоснованный тариф. Необходима справедливая цена за услуги, которые оказывают предприятия ЖКХ, ну а если цена окажется неподъемной для населения, государство должно адресно помочь гражданам расплатиться по этому тарифу.

«Мы находимся в неких непримиримых спорах с комитетом по тарифам Псковской области относительно определения стоимости единицы нашей продукции, это факт. Мы находимся в противоречиях, нас не понимают. Мы вынуждены обращаться в другие инстанции с доказательной базой. То, что определяет цену нашей продукции, не соответствует современным реалиям. Должен быть баланс. Ведь можно тарифы поднять в пять раз, а никто просто платить не будет, потому что это невозможно сделать. Мы говорим: сделайте нам нормальную, справедливую цену нашей продукции, это раз. А второе, если получается, что справедливая цена нашей продукции очень высока и неподъемна для населения, окажите меры социальной поддержки, чтобы расплатиться по этому тарифу. И не всему населению, как сейчас. Вот у меня нормальная зарплата, я могу заплатить, так сказать, по большому тарифу, стоимости тепла. Мне не надо дотировать. Вы заплатите бабушке-пенсионерке. Дайте денег, чтобы она могла с этим тарифом рассчитаться. Но первоначально установите тариф справедливый с точки зрения экономики, математики и здравого смысла».

Состояние жилищно-коммунального хозяйства — тяжелая тема для Пыталовского муниципального округа. Низкая платежная дисциплина населения (а впрочем как и платежеспособность в целом) негативно отражаются на финансовом состоянии местных коммунальных предприятий. Как следствие — на качестве и оперативности их работы, рассказывает глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева. Добавьте к этому сильную изношенность техники и коммунальных сетей. Муниципалитет старается приводить их в порядок, но средств на все не хватает, поэтому действовать приходится по принципу латания дыр. Еще одна проблема связана с тем, что для Пыталовского округа характерно хуторное расселение жителей. Водопроводные сети иногда идут по территориям, где никто не живет, поэтому когда там возникает авария, коммунальщикам приходится тратить много времени на то, чтобы выявить место ее возникновения и устранить. Как поднять систему ЖКХ с колен — в комментарии Веры Кондратьевой.

«Первое, что я могу сказать: тяжелое финансовое положение предприятий зависит от плохой платежной дисциплины населения. А второе: имеется большая изношенность сетей и слабая материальная база самих предприятий. Вот это самое основное, что по своему округу я могу сказать. Общаясь с коллегами, считаю, что эти два пункта отражаются на работе муниципальных предприятий, на системе ЖКХ и на других территориях, в других муниципалитетах. Чем можно это все поднять с колен? Здесь самим нужно на местах поработать над ошибками, поработать с клиентами, поработать с потребителями, призвать их к совести через судебных приставов для того, чтобы они оплачивали услуги этих предприятий. Пересмотреть каким-то образом штатные расписания предприятий, может быть, где-то можно найти резервы. Необходимо пересмотреть свои активы, от каких можно избавиться, чтобы долг восполнить продажей тех активов, которые сейчас не нужны».

Между тем глава Островского района Дмитрий Быстров, возглавлявший во времена губернаторства Андрея Турчака всё ЖКХ региона, не считает ситуацию совсем критичной. Так как за последнее время все меньше и меньше происходит каких-либо аварий, люди не сидят по долгу без света и отопления. Нарекания, конечно же, есть, но в целом все стабильно. А значительно улучшить ситуацию поможет масштабная государственная поддержка сферы ЖКХ. Но вливания из бюджета должны давать видимый результат в виде сокращения числа коммунальных аварий и снижения темпа.

«Критическая ситуация — это когда услуга уже не доходит до потребителя. Постоянные аварии или вообще отсутствие такой возможности. Соответственно, когда люди не получают услугу — ситуация критическая. Ситуация, когда имеются объективные сложности, задолженности предприятий, которые поставляют услуги, перед поставщиками ресурсов (газ, электричество), конечно, присутствует, я думаю, во всех муниципалитетах нашего региона. Нарекания где-то к работе управляющей компании тоже есть, хотя в целом работа стабильная. Но без жалоб, без проблем никакая работа не складывается. Соответственно, тарифы. Мы понимаем, они тоже формируются не откуда-то с неба. Это конкретная работа регулятора, и в тариф закладываются все затраты на производство этих коммунальных услуг. Безусловно, самый действенный способ (это, наверное, самый легкий ответ) — меры государственной поддержки. Этот вопрос сложный, и в бюджете, мы знаем, денег нет. Но частные инвестиции, которые приходят в ЖКХ, это, конечно, хорошо. Но откуда все частные вложения? Это такое же кредитование в банках, это те же процентные ставки. Всё это потом в себестоимости услуги отражается. Многие муниципалитеты региона участвуют в этих программах. По линии фонда содействия реформированию ЖКХ много вложений было. И мы участвовали. И город Остров, Островский район. Котельные модернизировали. Сейчас идет комплексная модернизация Острова-3. Поэтому, на мой взгляд, всё-таки продолжение мер государственной поддержки в сфере ЖКХ в настоящее время — одна из самых действенных мер».

Тема проблем, накопившихся в жилищно-коммунальном комплексе, достаточно серьезная, считает заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян. ЖКХ играет значимую роль в жизни населения, от качества и стоимости коммунальных услуг зависит вся социально-экономическая сфера региона. Нужно найти баланс интересов граждан и организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги. Также сменить советский подход к управлению коммунальной сферой на современный. Руководители предприятий ЖКХ должны трезво оценивать свои ресурсы и качество предоставляемых услуг, когда выставляют счета гражданам. Менеджменту организаций не грех позаимствовать и отдельный опыт других стран.

«В первую очередь, нам надо отойти от старой системы. Надо понимать, насколько эффективно работает наше ЖКХ. Начнём с рассмотрения вопроса о работе котельных: для чего они предназначены, кому они предоставляют услуги, сколько гигакалорий они расходуют и куда. В настоящее время мы всё ещё используем старую систему. Если мы возьмем траты населения, кто платит за отопление, горячую воду и другие услуги. Даже в этой части есть недопонимание. Я - понимаю, но простому человеку не понять. Кроме того, стоит учесть ещё один момент. Я считаю, что нам надо делать мощнейший аудит всей системы ЖКХ, начиная от водоснабжения, отопления и горячей, холодной воды. У нас потери сумасшедшие. Мы иногда топим воздух. Мы должны прийти к тому, чтобы понимать, если мы платим за тепло, почему платим именно сейчас? Почему на улице -20, а у нас батарея холодная? Почему на улице +10, а у нас батарея горячая? Надо тарифную политику, которая у нас есть в государстве, привести в нормальное состояние. Иногда наши энергосберегающие и энергоснабжающие организации работают себе в убыток, а вот этого не должно быть».

Мнения наших сегодняшних экспертов разделились. Кто-то настроен более оптимистично и видит улучшения, которые в последние годы происходят в сфере ЖКХ. Кто-то — сетует на экономически необоснованные тарифы, которые не дают отрасли развиваться. Очевидно одно — надежды реформаторов из 90-ых , которые считали, что та самая «невидимая рука рынка» поможет повысить качество коммунальных услуг, не оправдались. Коммунальные предприятия в массе своей «проедают» остатки советской инфраструктуры, а граждане постоянно жалуются на качество их работы.

Виктория Семенова

Теги: #ЖКХ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В последнее время в российском законодательстве резко увеличилось количество различных запретов. Ограничивают ли эти запреты вашу жизнь?
В опросе приняло участие 193 человека
21.11.2024, 17:430 О тайном смысле пушкинской фразы «Весь ваш яблочный пирог» узнали гости на именинах «Михайловского» в Пскове 21.11.2024, 17:290 19% псковичей проведут новогодние каникулы на работе — опрос 21.11.2024, 17:230 «Гайд-парк»: Елена Лунгу об эпидситуации в регионе и актуальных проблемах округа №2. ВИДЕО 21.11.2024, 17:200 «Органные легенды Европы» прозвучат в Пскове 24 ноября
21.11.2024, 17:150 Игорь Дитрих: Слабовидящие люди очень сильны духом 21.11.2024, 17:110 ЦБ обсудит символы для оборотной стороны банкноты номиналом 1 тысяча рублей 21.11.2024, 17:020 Токсичные осколки 21.11.2024, 16:590 Почти два миллиона рублей перевели жители Пскова мошенникам за неделю
21.11.2024, 16:480 Волейболисты псковской «Бригантины» вышли в финал «Кубка федерации» 21.11.2024, 16:360 Почти 80% жителей региона не курят — Псковстат 21.11.2024, 16:310 Валентина Понизовская о главном в работе, планах и плюсах муниципальной реформы 21.11.2024, 16:240 Пскович случайно убил знакомую и предстанет перед судом
21.11.2024, 16:220 Николай Козловский: Налоговая служба – одна из наиболее значимых структур госуправления 21.11.2024, 16:120 До -2 градусов прогнозируют в Псковской области 22 ноября 21.11.2024, 16:080 Паёк для пациента 21.11.2024, 15:590 Бизнес на максимум: GigaChat MAX открывает новые возможности для роста эффективности компаний 
21.11.2024, 15:530 80-летие областной организации Всероссийского общества слепых отметили в Пскове 21.11.2024, 15:420 Баню на улице Конной в Пскове закрывали на реорганизацию – администрация 21.11.2024, 15:400 Дома псковичей становятся умнее — МегаФон 21.11.2024, 15:360 Драму-вестерн «Лютый» покажет в Пскове театр из Казахстана
21.11.2024, 15:322 Шалаш Ленина горел в Ленобласти 21.11.2024, 15:140 Елена Лунгу о «Псковском гектаре», преображении города и проблемах избирателей  21.11.2024, 15:080 «Надежды России» в Великих Луках соберут около 700 лучников  21.11.2024, 14:541 Институт Пушкина назвал слово 2024 года
21.11.2024, 14:500 Проекты благоустройства для округов представили на «Хакатоне» в Пскове  21.11.2024, 14:370 «Росгосстрах» запускает новую платформу для онлайн-продаж и взаимодействия со страхователями 21.11.2024, 14:360 Пропавший в Пскове подросток в серых джинсах найден живым 21.11.2024, 14:340 Наталья Мельникова рассказала об ожидаемом периоде выплаты пенсии в Совфеде
21.11.2024, 14:240 В Пскове водитель Renault сбил девушку на переходе 21.11.2024, 14:061 Страдающего шизофренией псковича лишили водительского удостоверения 21.11.2024, 13:540 В Роспотребнадзоре заявили о завершении процесса импортозамещения продуктов 21.11.2024, 13:430 Обязательное распределение медиков поможет перекрыть кадровый дефицит — Елена Лунгу
21.11.2024, 13:321 Госдума утвердила федеральный бюджет на 2025-2027 годы 21.11.2024, 13:230 «Дневной дозор»: Как спасти ЖКХ? 21.11.2024, 13:121 Мастер производства в Псковской области получила перелом на работе 21.11.2024, 13:090 Стрельцы, купец Поганкин и подвиг партизана Чеховича: Псковский музей покажут на «РЕН-ТВ»
21.11.2024, 13:000 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: Новыхпартий.Нет, раскол несистемной оппозиции и медиа в информационной войне 21.11.2024, 12:530 Сбер: Жители СЗФО стали чаще «улыбаться» при совершении покупок 21.11.2024, 12:490 Вспышка внебольничной пневмонии негативно сказалась на темпах вакцинации — Елена Лунгу 21.11.2024, 12:442 Казнить нельзя помиловать: в России снова заработал YouTube?
21.11.2024, 12:411 Армен Мнацаканян: Нужен мощнейший аудит всей системы ЖКХ 21.11.2024, 12:310 Суд по делу о жестоком избиении щенка Катыша стартует в Порхове 26 ноября 21.11.2024, 12:280 Два автомобиля столкнулись на съезде с Ольгинского моста в Пскове 21.11.2024, 12:180 Мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Владиславу Иванову открыли на псковской школе
21.11.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Еленой Лунгу 21.11.2024, 12:030 Работница «Пятерочки» в Псковской области получила травму на рабочем месте 21.11.2024, 12:001 Псковский медиафорум: на передовой информационных баталий 21.11.2024, 11:560 Острович подстрелил собутыльника и отправился в тюрьму на три года
21.11.2024, 11:500 «Сообразим на троих»: Новыхпартий.Нет, раскол несистемной оппозиции и медиа в информационной войне 21.11.2024, 11:360 Ужин в трех сценах «Только по любви» состоится в псковском ресторане «Гельдт» 21.11.2024, 11:270 Житель Бежаницкого округа погиб в ходе СВО 21.11.2024, 11:260 Переходящую дорогу на зеленый свет женщину сбили в Великих Луках
21.11.2024, 11:220 Т1 Цифровая академия и ДВФУ запускают обучающую программу по эксплуатации БПЛА 21.11.2024, 11:180 Псковский музей представил «Архангела» Николая Рериха в Эрмитаже 21.11.2024, 11:140 Михаил Ведерников: Налоговая служба – фундамент финансовой стабильности  21.11.2024, 11:020 Псковичка попалась на краже одежды и косметики
21.11.2024, 10:550 Блогер-медик из Великих Лук примет участие в романтическом телешоу  21.11.2024, 10:510 Ремонтирующего общежитие в Себеже подрядчика признали недобросовестным 21.11.2024, 10:380 Пскович украл три велосипеда и предстанет перед судом 21.11.2024, 10:260 Исполнилось 100 лет со дня рождения археолога Валентина Седова
21.11.2024, 10:230 Великолучан предупредили о кратковременном включении электросирен 21.11.2024, 10:130 Цифровая зрелость 21.11.2024, 10:130 Спектакль «Евгений Онегин» показали в Великих Луках студенты университета кинематографии 21.11.2024, 10:040 Тротиловую шашку нашли на клумбе в Великих Луках
21.11.2024, 09:590 «Гайд-парк»: Елена Лунгу об эпидситуации в регионе и актуальных проблемах округа №2 21.11.2024, 09:410 Научная конференция «И в труде, и в бою» пройдет 21 ноября в Великих Луках 21.11.2024, 09:400 Пушкинский заповедник экспонирует свои новые приобретения 21.11.2024, 09:281 Шел в Европу, попал в ЦВСИГ
21.11.2024, 09:200 Православная церковь отмечает Собор Архангела Михаила 21 ноября 21.11.2024, 08:500 «Олимпийский диктант» завершили почти 300 онлайн-участников 21.11.2024, 08:200 В Пушкиногорском районе обновили дороги и освещение в деревне Исса 21.11.2024, 08:081 Серый рынок смартфонов в России вырос на 30%
21.11.2024, 07:300 Россия отмечает День военной присяги 21 ноября 21.11.2024, 07:000 Всемирный день телевидения отмечают 21 ноября 20.11.2024, 23:561 В детских сосисках «Великолукского мясокомбината» обнаружили мясной клей 20.11.2024, 23:441 Медиафорум «СМИ в условиях многополярного мира». ФОТОРЕПОРТАЖ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru