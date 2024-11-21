ЖКХ

Пожелания граждан по улучшению сайта готовы выслушать в «Псковских тепловых сетях»

Муниципальное предприятие города Пскова «Псковские тепловые сети» призывает граждан поучаствовать в модернизации официального сайта предприятия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Псковских тепловых сетей».

Фото здесь и далее: пресс-служба «Псковских тепловых сетей»

«Когда мы только начинали свою работу, то вкладывали силы, знания и умения в ту социальную сеть, чье название теперь даже произносить незаконно. Нужны всякие: галочки, звёздочки, сноски. Чтобы этого не делать, лучше вообще обойдёмся без упоминаний. И для справки. Мы есть только: "ВКонтакте", Telegram и на нашем официальном сайте. К последнему есть некоторые вопросики», - говорится в сообщении предприятия.

Официальный сайт предприятия отличается высокой посещаемостью - около 40 000 уникальных аккаунтов в месяц. При этом визуально он устарел, отметили в «Теплосетях». Руководство предприятия не готово потратить много денег на его модернизацию, так как есть куда более важные статьи расходов: текущие трубы, котельные, которые тоже нужно модернизировать.

«Но не делать ничего мы тоже не можем. И вот мы подошли к самой сути. Мы просим помощи у вас, наши дорогие читатели. Если у вас есть какие-то мысли, пожелания и возможность поучаствовать в разработке нашего нового сайта, то мы будем этому безмерно рады. Не стесняйтесь, пишите свои пожелания о разделах. Что, по вашему мнению, является наиболее важным и нужным? Давайте совместными усилиями сделаем что-то по-настоящему: фундаментальное, полезное, интересное и функциональное», - предложили на предприятии.