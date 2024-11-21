ЖКХ

Андрей Михайлов: Тарифы на услуги ЖКХ должны быть унифицированы

Почему политику тарифообразования на услуги ЖКХ в Псковской области нельзя назвать корректной, пояснил депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Эта норма (повышения тарифов ЖКХ - ред.) мало того, что непопулярна, она всегда проходит красной чертой у избирателей, когда они слышат, что мы принимаем такие законы. Но это норма жизни, как и повышение всех цен, пенсий, зарплат и инфляция. Здесь все взаимосвязано, поэтому нельзя оставить тарифы без изменений, потому что вся нагрузка ляжет на предприятия, а качество услуги либо ее оказание будут под вопросом», - пояснил депутат

Тарифообразование - тема не новая, но Андрей Михайлов не совсем согласен с политикой тарифообразования на территории Псковской области.

«Какие-то тарифы и услуги у нас контролируются и распределены на всю федерацию, какие-то на область, а тарифы, в частности, на тепло - различаются кратно, в Пскове один расчет, в селах другой. Такого не должно быть. Это нужно приравнивать по региону. Так было бы справедливо по отношению к другим районам и населенным пунктам, которые отдалены. Ведь они не виноваты, что город тянет на себя молодежь, люди уезжают. А мы понимаем, если котельная должна вырабатывать 10 тысяч гигакалорий, она и будет столько вырабатывать, только платить за это будут либо 10 тысяч человек, либо 100», - высказался депутат.