ЖКХ

В рабочем поселке Кунья догазифицированы домовладения

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» построили газопроводы-вводы от распределительных сетей и подключили 12 домовладений по улицам Песочная, Жиботицы, Докучаева и Базарная в рабочем поселке Кунья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Также подключены дома по переулкам Советский и Строителей. Еще два домовладения полностью готовы к подключению. Пусконаладочные работы будут продолжаться.

Всего от жителей рабочего поселка Кунья в работе компании находится 55 комплексных договоров, в рамках которых выполняются работы в границах земельных участков. По мере готовности исполнительно-технической документации будут выполняться новые подключения.