ЖКХ

Около 13 тысяч звонков «Горводоканал» обрабатывает каждый месяц

Около 13 тысяч звонков специалисты муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» обрабатывают каждый месяц. Об этом начальник службы работы с абонентами «Горводоканала» Ксения Ковалевская рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы считаем, что создание колл-центра было одним из самых прогрессивных и необходимых решений. Мы понимали, что дальше существовать в том формате, в котором мы существовали два-три года назад, уже не получится. Мы будем наращивать количество абонентов, с которыми напрямую рассчитываемся. На сегодняшний день порядка 13 тысяч звонков мы обрабатываем в месяц. В пиковые дни нагрузки, наверное, около 2000 звонков в день принимают наши специалисты. Начинали работу с 80 тысяч лицевых счетов, сейчас уже 110 тысяч абонентов», – сказала Ксения Ковалевская.

Она отметила, что в колл-центр поступает множество самых разных вопросов, и структура показала свою эффективность.

«Пожалуй, все заметили, что жалоб на работу предприятия с абонентами практически не стало. Я не встречаю сейчас жалоб на то, что нам нельзя дозвониться, или на невозможность решить какие-то вопросы. Одновременно продолжает круглосуточно работать аварийная диспетчерская служба, а мы в режиме обычного рабочего дня успеваем ответить на все вопросы. Личный прием мы также ведем, принимаем по 150 человек в день», – добавила Ксения Ковалевская.