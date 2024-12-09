ЖКХ

Прокуратура контролирует завершение капремонта домов в Пыталово

Прокуратура Пыталовского района следит за ситуацией с капитальным ремонтом нескольких многоквартирных домов в городе. В ходе надзорных мероприятий было установлено, что несмотря на заключенные контракты на капитальный ремонт многоквартирных домов в Пыталово работы не были завершены в установленный срок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

Согласно результатам электронного аукциона, региональный оператор – Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области - заключил два договора с подрядными организациями: ООО «Строй Проф» и ООО «Капитал-Строй». Первый договор касался выполнения работ по капитальному ремонту фундамента зданий по адресу: улица Шафранского, дома 10, 17, 20 и 22 в городе Пыталово. По второму договору были запланированы работы по капитальному ремонту систем холодного водоснабжения и водоотведения в доме на улице Шафранского, 18, а также горячего водоснабжения в доме на улице Красноармейская, 42а. Срок завершения всех работ согласно договорам установлен на 1 сентября 2024 года.

Однако, как выяснилось, подрядные организации не завершили работы в указанный срок, и дополнительные соглашения о продлении сроков не были заключены, что является нарушением требований федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд» и Жилищного кодекса Российской Федерации.

В связи с несвоевременным исполнением обязательств директора ООО «Строй Проф» и ООО «Капитал-Строй» подверглись административным мерам. Прокуратура района вынесла постановления о возбуждении дел об административном правонарушении, которые сейчас находятся на рассмотрении в мировом суде.

На данный момент работы по капитальному ремонту общедомового имущества, выполняемые ООО «Строй Проф», завершены. Приемка выполненных работ ООО «Капитал-Строй»была назначена на 25 ноября 2024 года.