ЖКХ

Псковичам напомнили о возможности получить рассрочку на долг по взносам на капремонт

Собственникам помещений в Пскове доступна услуга по получению рассрочки на оплату задолженности по взносам на капитальный ремонт. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Услуга предоставляется только на сформировавшуюся задолженность и не включает текущие оплаты взносов.

Для получения рассрочки собственникам необходимо обратиться в региональный оператор — Фонд капитального ремонта Псковской области. Заявление можно подать по адресу: город Псков, улица Петровская, дом 51, 5 этаж. Время работы фонда — с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00.

В региональный оператор нужно подать письменное заявление о предоставлении рассрочки. Бланк заявления доступен на официальном сайте фонда в разделе «Собственникам» / «Документы собственникам».

К заявлению прилагаются копии документов, подтверждающих право собственности заявителя на помещение в многоквартирном доме. Также есть возможность отправить скан заявления и сопутствующие документы на электронную почту регионального оператора: info@fkr60.ru.