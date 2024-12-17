ЖКХ

Газовики напомнили псковичам о необходимости заключить договор на обслуживание оборудования

«Газпром межрегионгаз Псков» обращает внимание потребителей газа на важность заключения договоров на техническое обслуживание газового оборудования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Согласно действующему законодательству РФ, каждый потребитель газа обязан иметь договор на техническое обслуживание газового оборудования.

«Если в вашей квартире или частном доме установлено бытовое газоиспользующее оборудование, то необходимо заключить договор со специализированной организацией на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования. Отсутствие договора может стать причиной приостановления газоснабжения», - напомнили газовики.

Специалисты газовых компаний проводят регулярные проверки состояния газовых плит, котлов, водонагревателей и другого оборудования, выявляя возможные неисправности и предотвращая аварийные ситуации. Это обеспечивает безопасность и надежность поставок газа, и предотвращает возможные аварийные ситуации.

Регулярное техническое обслуживание газового оборудования – это не просто рекомендация, а жизненно необходимая мера для обеспечения безопасности, потребителей газа и сохранности их имущества.

«Призываем всех абонентов обратить внимание на необходимость заключения договоров на техническое обслуживание газовых приборов и пройти проверку. Это позволит не только соблюсти требования безопасности, но и гарантировать долгосрочную и безопасную эксплуатацию газового оборудования», - добавили в «Газпром межрегионгаз Псков».

В Кодексе административных правонарушений РФ за уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования предусмотрено наложение штрафа на граждан в размере 1-2 тыс. рублей, должностных лиц – 5-20 тыс. рублей, юридических лиц – 40-100 тыс. рублей.

«Уважаемые абоненты! Будьте внимательны в обращении с газовыми приборами и соблюдайте правила использования газом в быту. Обеспечивайте допуск газовиков в домовладения к проверке газового оборудования! Не подвергайте опасности себя и своих соседей!» - призвали в компании.