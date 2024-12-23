ЖКХ

В Псковской области назначены ответственные за вывоз ТКО в праздничные дни

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области ООО «Экогрупп» назначил ответственных, которые будут следить за вывозом ТКО в праздничные дни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

«Считанные дни остались до одного из самых любимых и ожидаемых праздников — Нового года! Кто-то выбирает подарки, кто-то составляет меню на праздничный стол, а кто-то — бронирует себе отдых. Наши сотрудники в свою очередь тоже заняты подготовкой к большим выходным!» - отметили в ООО «Экогрупп».

В каждом районе области назначили ответственных, которые будут следить за вывозом ТКО в праздничные дни. Определили дежурные экипажи, которые смогут выйти из резерва на маршруты в случае непредвиденных ситуаций.

«Готовимся встретить 2025 год в радости и чистоте!» - отметили в ООО «Экогрупп».