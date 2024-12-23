Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Воспитатели будущего
«Легкая кухня»
Господин Рейтингомер
Обследования без очередей и хамства
Работа на «Горводоканале»
Банкет в бане? Легко!
Новый год в «Гельдте»
Готовим сами как в ресторане
Отпечаталось В сердце
2024 год Политические итоги
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
«Истфакт» Ленин в Пскове
Платное лечение
100 самых Влиятельных псковичей
Игорь Иванов Профсоюзы уважают
От стекляшки до «чебурашки»
 
 
 
ещё ЖКХ 23.12.2024 17:391 Работа на «Горводоканале» в Пскове: вакансии, зарплаты, условия, льготы. ЛОНГРИД 27.12.2024 15:040 «Как и обещали»: газ пришел к жителям псковской деревни Голубово к Новому году 26.12.2024 11:580 «Экопром» оштрафовали на четверть миллиона за «мусорный коллапс» в Стругах Красных 25.12.2024 15:030 Александр Котов: Ситуация в «Газпром межрегионгаз Псков» кардинально изменилась 25.12.2024 14:030 У «Экогрупп» есть все шансы стать постоянным регоператором по ТКО – Александр Котов 25.12.2024 11:000 Более 1900 домовладений псковичей подключили к газу с начала года
 
 
 
Самое популярное 20.12.2024 11:231 100 самых влиятельных псковичей. Рейтинг ПЛН-2024 24.12.2024 10:080 Интерактив: Родители студентов кооперативного техникума возмущены самоуправством ТОСа 20.12.2024 14:042 Петарды взорвали в торговом центре «Империал» в Пскове — очевидцы 24.12.2024 11:021 Назначен новый заместитель начальника УМВД России по Псковской области 27.12.2024 10:192 Студентка ПсковГУ из Индии скончалась, предположительно, от туберкулеза
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

«Как и обещали»: газ пришел к жителям псковской деревни Голубово к Новому году

27.12.2024 15:04|ПсковКомментариев: 0

По программе догазификации Псковской области к газу подключили дом в деревне Голубово Псковского района, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

С радостным событием хозяина дома поздравили генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов, глава Псковского района Наталья Фёдорова и советник гендиректора «Газпром межрегионгаз Псков» по взаимодействию с органами власти Армен Мнацаканян. 

«Первая встреча с Натальей Анатольевной (Федоровой, главой Псковского района - ред.) состоялась в феврале. Мы приехали сюда, был сход граждан, на котором определились организовать вторую встречу в апреле, где мы уже определились с четкими действиями, с пониманием, куда и как мы будем работать. Из основных трудностей был переход через реку, которая нас застопорила примерно на два месяца, но мы свои темпы наверстали. На сегодняшний день мы обеспечили подачу газа жителям, как я и обещал, к Новому году. Поэтому мы приехали сегодня сюда, как договаривались с хозяином данного дома, выпить у него чай. Слово сдержал», - отметил Антон Дымов.

По его словам, проложено больше 10 километров газопровода. Всего в Голубово 219 домов, договоров заключено 153.

Глава Псковского района отметила, что газификация деревни Голубово прошла достаточно быстро, все проблемы решались оперативно. 

«Мы не стали бумажными работами заниматься, какими-то переговорами в кабинетах. Мы сразу назначили встречу, приехали к жителям. Антон Михайлович сам все детально обсудил, все вопросы были заданы, ответы получены. Что-то уточнять надо было - уточняли. Потом мы второй раз приехали, как и обещали, уже с проектом. Ну вот и третий раз, как и обещали, в преддверии наступления Нового года. Говорили, что приедем в Голубово попить чай и зажечь прекрасный огонь», - добавила Наталья Фёдорова.

 

Хозяин дома Алексей Алексеев в свою очередь рад тому, что больше времени освободится для других дел, так как не нужно будет заготавливать дрова.

«Были проблемы. Надо было заготавливать дрова, ставить бойлеры, системы нагрева, и это занимало много времени и приносило ряд трудностей. Время у нас что? Сейчас время - это деньги. Безусловно, с приходом газа все поменяется», - сказал хозяин дома.

Теги: #догазификация
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы инициативу о запрете использования пиротехники в период новогодних праздников?
В опросе приняло участие 241 человек
27.12.2024, 16:000 Фотофакт: Новая точка Rostic`s откроется в здании бывшего псковского кинотеатра «Победа» 27.12.2024, 15:450 В новом году отделение профилактики Псковской городской поликлиники будет работать ежедневно 27.12.2024, 15:120 Коту Толику из московского отряда МЧС присвоили звание прапорщика 27.12.2024, 15:110 О создании экспертной группы по развитию креативной экономики рассказала Анастасия Иванова
27.12.2024, 15:040 «Как и обещали»: газ пришел к жителям псковской деревни Голубово к Новому году 27.12.2024, 14:520 Новый рекорд планируют поставить на Днях Псковской области в Витебске 27.12.2024, 14:450 Отпечаталось в сердце: фразы, которые запомнились в 2024 году 27.12.2024, 14:370 «Пыяла» и «Ягода малинка» стали самыми популярными песнями у псковичей — аналитики
27.12.2024, 14:270 Пропавшего на берегу Ловати мужчину ищут в Великих Луках 27.12.2024, 14:140 Миллионы на кадры 27.12.2024, 14:020 Светофор отключили на перекрестке улицы Максима Горького и Рижского проспекта в Пскове 27.12.2024, 14:010 «Лешуга» может составить конкуренцию «Винограду» — Ольга Тимофеева
27.12.2024, 13:450 Фотофакт: Королева змей появилась в псковской деревне Неёлово 27.12.2024, 13:390 Крупные культурные события за год в Псковской области посетили 360 тысяч человек 27.12.2024, 13:320 Певица из Невеля стала призером конкурса «Россия, музыка, стихи - моя стихия» 27.12.2024, 13:280 Обзор крипторынка: запрет майнинга, делистинг USDT и выступление Силуанова
27.12.2024, 13:280 Пскович заплатил за продукты и спиртное билетами «банка приколов» 27.12.2024, 13:220 Обвиняемый в фальсификации доказательств псковский адвокат лишился свободы 27.12.2024, 13:060 Медали и нагрудные знаки МЧС вручили спасателям в Пскове 27.12.2024, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Ольгой Тимофеевой
27.12.2024, 12:550 Тело мужчины найдено в озере Полибинское в Великолукском районе 27.12.2024, 12:500 Большинство россиян доверяют Путину — опрос ВЦИОМ 27.12.2024, 12:390 Владимир Шуляковский о макете памятника княгине Ольге: Симпатичная девушка современных пропорций 27.12.2024, 12:320 «Обратный отсчет»: Сергей Лаврухин об итогах 2024 года для регионального управления МЧС. ВИДЕО
27.12.2024, 12:300 Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве 27.12.2024, 12:250 Ипотека в 2025 году останется недоступной большинству россиян — эксперты 27.12.2024, 12:110 Опубликовано расписание движения автобусов в Пскове на новогодние праздники  27.12.2024, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» об итогах года в СМИ и соцсетях
27.12.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 27 декабря 27.12.2024, 11:590 28 декабря будет обычным рабочим днем в большинстве компаний Пскова — опрос 27.12.2024, 11:560 «Обратный отсчет»: Ольга Тимофеева об итогах 2024 года в сферах культуры, спорта и молодежной политики 27.12.2024, 11:540 Новый пешеходный светофор планируют поставить в Пскове
27.12.2024, 11:510 «Креативная экономика»: Итоги года-2024. ВИДЕО 27.12.2024, 11:450 Деды Морозы спустились с крыши Детской областной больницы в Пскове 27.12.2024, 11:322 Третий памятник княгине Ольге появится в Пскове 27.12.2024, 11:270 «Дневной дозор»​​​​​​​: Политические итоги 2024 года
27.12.2024, 11:160 «На пятой передаче»: Изменения в круговом движении на перекрестке Инженерной – Индустриальной 27.12.2024, 11:080 Мусоросборочная камера горела в доме на Сиреневом бульваре в Пскове 27.12.2024, 10:570 «Обратный отсчет»: Итоги года в СМИ и соцсетях 27.12.2024, 10:550 Количество пожаров в Псковской области уменьшилось на 35% — Сергей Лаврухин
27.12.2024, 10:450 Александр Борисов: Выборы президента – главное политическое событие 2024 года 27.12.2024, 10:380 В Пскове и Великих Луках установили бесплатный проезд для жителей Курской области 27.12.2024, 10:280 В РФ на специализированную медпомощь направят еще более 2,9 млрд рублей 27.12.2024, 10:192 Студентка ПсковГУ из Индии скончалась, предположительно, от туберкулеза
27.12.2024, 10:100 В 2024 году жители России оплатили покупки улыбкой более 25 млн раз 27.12.2024, 10:000 «Зверьё моё»: Роковая красота 27.12.2024, 09:520 14 человек погибли на водоемах Псковской области с начала года  27.12.2024, 09:370 Автор «Памятника музейщикам» подарил «Михайловскому» бронзовый бюст легендарного Гейченко
27.12.2024, 09:300 Как не заработать штраф на новогодних праздниках, ответили в Роскачестве 27.12.2024, 09:150 Глава Рослесхоза напомнил о штрафах за вырубку новогодних елей  27.12.2024, 09:000 Как зимой бороться с проблемами со сном, рассказали в облздраве 27.12.2024, 08:400 «Росатом» начал производить изотоп, повышающий эффективность лечения рака
27.12.2024, 08:202 Очередность работы секций светофора изменилась на площади Ленина в Пскове 27.12.2024, 08:000 Интерактивная экскурсия «Загляни в глаза» пройдет 2 января в Пскове 27.12.2024, 07:300 Филимонов день отмечают православные 27 декабря 27.12.2024, 07:000 День спасателя Российской Федерации празднуют 27 декабря
26.12.2024, 22:000 Как не переборщить с алкоголем в Новый год, рассказал нарколог 26.12.2024, 21:580 Интерактив: Дрон на низком старте 26.12.2024, 21:400 Полицейский Дед Мороз и Снегурочка пожелали псковичам безопасных дорог 26.12.2024, 21:200 Жизни троих детей унесли пожары в Псковской области в 2024 году
26.12.2024, 21:090 Житель Порхова убил знакомого и сжег дом с трупом 26.12.2024, 21:040 Гости мемориального «Михайловского» смогут увидеть «живые игрушки» на усадебной новогодней ёлке 26.12.2024, 21:000 Наталия Соколова поздравила детей в следственном изоляторе с наступающим Новым годом 26.12.2024, 20:401 Псковичам рассказали о новом регулировании оборота сим-карт с 1 января
26.12.2024, 20:200 Начальник псковской Росгвардии подарил велосипед девочке из Великих Лук 26.12.2024, 20:100 Установлена ежемесячная выплата для детей пленных и пропавших без вести военных 26.12.2024, 20:000 О проблемном месте реки Великой рассказал начальник псковского МЧС 26.12.2024, 19:520 «Тайный Санта» придёт почти к каждому четвертому псковичу на работе — опрос
26.12.2024, 19:401 Собака не смогла попасть в Латвию через госграницу в Псковской области 26.12.2024, 19:290 Центры подготовки Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы до конца года откроются во всех муниципалитетах 26.12.2024, 19:200 Более 70 человек погибли при пожарах в Псковской области с начала года 26.12.2024, 19:010 «Креативная экономика»: Итоги года-2024
26.12.2024, 18:450 Две чрезвычайные ситуации произошли в Псковской области в 2024 году 26.12.2024, 18:391 Электрогитару, «Алису» и батут подарили единороссы юным псковичам 26.12.2024, 18:330 61% жителей СЗФО планируют работать всю последнюю неделю декабря – исследование 26.12.2024, 18:300 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Сергеем Лаврухиным
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru