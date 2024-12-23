«Как и обещали»: газ пришел к жителям псковской деревни Голубово к Новому году

По программе догазификации Псковской области к газу подключили дом в деревне Голубово Псковского района, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН
С радостным событием хозяина дома поздравили генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов, глава Псковского района Наталья Фёдорова и советник гендиректора «Газпром межрегионгаз Псков» по взаимодействию с органами власти Армен Мнацаканян.
По его словам, проложено больше 10 километров газопровода. Всего в Голубово 219 домов, договоров заключено 153.
Глава Псковского района отметила, что газификация деревни Голубово прошла достаточно быстро, все проблемы решались оперативно.
«Мы не стали бумажными работами заниматься, какими-то переговорами в кабинетах. Мы сразу назначили встречу, приехали к жителям. Антон Михайлович сам все детально обсудил, все вопросы были заданы, ответы получены. Что-то уточнять надо было - уточняли. Потом мы второй раз приехали, как и обещали, уже с проектом. Ну вот и третий раз, как и обещали, в преддверии наступления Нового года. Говорили, что приедем в Голубово попить чай и зажечь прекрасный огонь», - добавила Наталья Фёдорова.
Хозяин дома Алексей Алексеев в свою очередь рад тому, что больше времени освободится для других дел, так как не нужно будет заготавливать дрова.
«Были проблемы. Надо было заготавливать дрова, ставить бойлеры, системы нагрева, и это занимало много времени и приносило ряд трудностей. Время у нас что? Сейчас время - это деньги. Безусловно, с приходом газа все поменяется», - сказал хозяин дома.