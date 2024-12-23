ЖКХ

«Как и обещали»: газ пришел к жителям псковской деревни Голубово к Новому году

По программе догазификации Псковской области к газу подключили дом в деревне Голубово Псковского района, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

С радостным событием хозяина дома поздравили генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов, глава Псковского района Наталья Фёдорова и советник гендиректора «Газпром межрегионгаз Псков» по взаимодействию с органами власти Армен Мнацаканян.

«Первая встреча с Натальей Анатольевной (Федоровой, главой Псковского района - ред.) состоялась в феврале. Мы приехали сюда, был сход граждан, на котором определились организовать вторую встречу в апреле, где мы уже определились с четкими действиями, с пониманием, куда и как мы будем работать. Из основных трудностей был переход через реку, которая нас застопорила примерно на два месяца, но мы свои темпы наверстали. На сегодняшний день мы обеспечили подачу газа жителям, как я и обещал, к Новому году. Поэтому мы приехали сегодня сюда, как договаривались с хозяином данного дома, выпить у него чай. Слово сдержал», - отметил Антон Дымов.

По его словам, проложено больше 10 километров газопровода. Всего в Голубово 219 домов, договоров заключено 153.

Глава Псковского района отметила, что газификация деревни Голубово прошла достаточно быстро, все проблемы решались оперативно.

«Мы не стали бумажными работами заниматься, какими-то переговорами в кабинетах. Мы сразу назначили встречу, приехали к жителям. Антон Михайлович сам все детально обсудил, все вопросы были заданы, ответы получены. Что-то уточнять надо было - уточняли. Потом мы второй раз приехали, как и обещали, уже с проектом. Ну вот и третий раз, как и обещали, в преддверии наступления Нового года. Говорили, что приедем в Голубово попить чай и зажечь прекрасный огонь», - добавила Наталья Фёдорова.

Хозяин дома Алексей Алексеев в свою очередь рад тому, что больше времени освободится для других дел, так как не нужно будет заготавливать дрова.

«Были проблемы. Надо было заготавливать дрова, ставить бойлеры, системы нагрева, и это занимало много времени и приносило ряд трудностей. Время у нас что? Сейчас время - это деньги. Безусловно, с приходом газа все поменяется», - сказал хозяин дома.