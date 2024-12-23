Голубое топливо пришло в дома жителей псковской деревни Родина

Пуск газа произвели в деревне Родина Псковского района на улице Юбилейной, 26 в рамках догазификации, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Помимо хозяев дома Максима и Татьяны Луговских, в мероприятии приняли участие генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов, глава Псковского района Наталья Фёдорова и советник гендиректора «Газпром межрегионгаз Псков» по взаимодействию с органами власти Армен Мнацаканян.
Антон Дымов отметил, что «Газпром межрегионгаз Псков» сдержал обещание, данное жителям населенного пункта по проведению газа до Нового года.
До прихода голубого топлива хозяевам дома приходилось отапливать помещение дровами. Закупать приходилось 7-8 машин дров, чтобы хватило для нагрева дома.
«Каждый год были дрова, много машин дров. Ежегодно заготавливали, кололи, раскладывали сушиться и далее отапливали дом котлом. Это серьезная работа, это все очень тяжело, плюс это стоит недешево, потому что наш дом большой. Чтобы отапливать его, приходилось как минимум 7-8 машин дров покупать. КАМАЗами привозили. Поэтому для нас, конечно, газ - это великое дело. С сегодняшнего дня у нас есть прекрасный котел, нужно только кнопочку нажать. С этим даже справиться младшим сын», - поделились Татьяна и Максим Луговские.
«На сегодняшний день потенциал данного населенного пункта - 35 домовладений. Заключено 26 договоров, все они переведены в разряд действующих, уже выполняются работы по подключению. Мы протянули порядка 5 километров газопровода, поэтому свои обязательства мы выполнили», - уточнил Антон Дымов.