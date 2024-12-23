ЖКХ

Голубое топливо пришло в дома жителей псковской деревни Родина

Пуск газа произвели в деревне Родина Псковского района на улице Юбилейной, 26 в рамках догазификации, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Помимо хозяев дома Максима и Татьяны Луговских, в мероприятии приняли участие генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов, глава Псковского района Наталья Фёдорова и советник гендиректора «Газпром межрегионгаз Псков» по взаимодействию с органами власти Армен Мнацаканян.

Антон Дымов отметил, что «Газпром межрегионгаз Псков» сдержал обещание, данное жителям населенного пункта по проведению газа до Нового года.

«Ранее были достигнуты определенные договоренности с подрядной организацией, в апреле мы начали ускоренно вести сюда газ. Мы, как и договаривались, до Нового года должны были осуществить. Мы свои обязательства выполнили», - подчеркнул Антон Дымов.

До прихода голубого топлива хозяевам дома приходилось отапливать помещение дровами. Закупать приходилось 7-8 машин дров, чтобы хватило для нагрева дома.

«Каждый год были дрова, много машин дров. Ежегодно заготавливали, кололи, раскладывали сушиться и далее отапливали дом котлом. Это серьезная работа, это все очень тяжело, плюс это стоит недешево, потому что наш дом большой. Чтобы отапливать его, приходилось как минимум 7-8 машин дров покупать. КАМАЗами привозили. Поэтому для нас, конечно, газ - это великое дело. С сегодняшнего дня у нас есть прекрасный котел, нужно только кнопочку нажать. С этим даже справиться младшим сын», - поделились Татьяна и Максим Луговские.

«На сегодняшний день потенциал данного населенного пункта - 35 домовладений. Заключено 26 договоров, все они переведены в разряд действующих, уже выполняются работы по подключению. Мы протянули порядка 5 километров газопровода, поэтому свои обязательства мы выполнили», - уточнил Антон Дымов.