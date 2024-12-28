Для кого подорожает электричество в 2025 году, рассказали эксперты

Тарифы на электроэнергию в 2025 году вырастут в большинстве регионов, но это коснётся не всех, сообщил доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы Российского экономического университета имени Георгия Плеханова Дмитрий Осянин.
Он напомнил, что с 1 января в регионах вводится три диапазона потребления электроэнергии:
Кроме того, с июля тарифы будут индексированы в среднем на 12 процентов, пишут РИА Новости.
«Стоимость электроэнергии будет варьироваться от 3,71 до 10,23 рубля за киловатт-час», — пояснил эксперт.
По его мнению, рост платежей коснётся лишь тех, кто потребляет существенно выше среднего — например, майнеров. При этом все льготы на оплату электроэнергии сохранятся, а для негазифицированных регионов зимой порог потребления будет повышен.