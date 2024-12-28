ЖКХ

Для кого подорожает электричество в 2025 году, рассказали эксперты

Тарифы на электроэнергию в 2025 году вырастут в большинстве регионов, но это коснётся не всех, сообщил доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы Российского экономического университета имени Георгия Плеханова Дмитрий Осянин.

Он напомнил, что с 1 января в регионах вводится три диапазона потребления электроэнергии:

До 3900 киловатт-часов в месяц. Стоимость электроэнергии составит шесть рублей за киловатт-час (рост на двенадцать процентов);

От 3900 до 6000 киловатт-часов в месяц. Стоимость электроэнергии будет не ниже экономически обоснованного показателя;

Свыше 6000 киловатт-часов в месяц. Оплата будет как для коммерческих потребителей на низком уровне напряжения.

Кроме того, с июля тарифы будут индексированы в среднем на 12 процентов, пишут РИА Новости.

«Стоимость электроэнергии будет варьироваться от 3,71 до 10,23 рубля за киловатт-час», — пояснил эксперт.

По его мнению, рост платежей коснётся лишь тех, кто потребляет существенно выше среднего — например, майнеров. При этом все льготы на оплату электроэнергии сохранятся, а для негазифицированных регионов зимой порог потребления будет повышен.