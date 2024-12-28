ЖКХ

В Госдуме доработают проект о выносе платы за ремонт в отдельный платеж

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ доработает ко второму чтению законопроект о выделении платы за текущий ремонт как отдельного вида платежа таким образом, что в «платежках» за ЖКХ могут появиться строчки о суммах, собранных с жильцов на текущий ремонт, задолженности и общей стоимости запланированных и выполненных работ, рассказал первый зампред профильного комитета Владимир Кошелев.

«Ко второму чтению дорабатываем законопроект, где предлагается выделить плату за текущий ремонт в отдельный вид платежа. В платежках за ЖКХ могут появиться строчки о суммах, собранных с жильцов на текущий ремонт, задолженности и общей стоимости запланированных и выполненных работ. Инициатива будет способствовать повышению "прозрачности" трат управляющих компаний и качества работ», - заявил Владимир Кошелев.

Парламентарий добавил, что сегодня в «платежках» за ЖКХ формулировка звучит как «расходы на содержание и текущий ремонт». По его словам, в любом месте, где есть союз «и», появляется возможность для недобросовестных управляющих компаний, пишет РИА Новости.

«Своевременное проведение текущего ремонта гарантирует безопасную эксплуатацию жилого дома, снижает износ и разрушение конструкций и позволяет экономить средства на капремонт. Однако деньги на текущий ремонт собирают в составе общих средств на содержание дома. И жильцы не понимают, за что платят и на что деньги потрачены. Мы же предлагаем выделить в отдельную строку в платежном документе плату за текущий ремонт и обязать управляющие организации каждый квартал отчитываться перед жильцами о соответствующих поступлениях и расходах», - отметил Кошелев.