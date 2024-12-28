ЖКХ

«Россети» усилили защиту семи магистральных транзитов Псковской области от ветровых нагрузок

Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада заменили более 800 гасителей вибрации на семи линиях электропередачи 330 кВ в Псковской области. Энергообъекты участвуют в выдаче мощности Псковской ГРЭС, обеспечивают электроснабжение более 580 тыс. жителей региона и промышленных предприятий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Новые гасители вибрации отечественного производства снижают вероятность колебаний проводов ЛЭП при сильном порывистом ветре. Также сводится к минимуму риск повреждения линейной арматуры и проводов. Выполненные работы позволяют повысить надежность и стабильность энергосистемы Псковского региона.

Среди крупных промышленных потребителей, которых обеспечивают электроэнергией модернизированные ЛЭП, – обрабатывающие производства, животноводческие и растениеводческие предприятия.