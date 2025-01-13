ЖКХ

Великолукский суд признал акт о бездоговорном потреблении электроэнергии недействительным

В Великих Луках городской суд рассмотрел гражданское дело, в котором сетевая организация требовала взыскать задолженность за потреблённую электроэнергию с трёх ответчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Великолукского городского суда Псковской области.

Летом 2022 года представители сетевой организации обнаружили факт бездоговорного потребления электроэнергии в нежилом здании. Это было оформлено актом. Истец произвёл расчёт потреблённой электроэнергии за год, вышло 1 172 562,94 рубля.

Однако ответчики возражали против иска, утверждая, что они не являются собственниками здания. Кроме того, они указали, что предыдущий собственник в 2015 году направил истцу письмо о расторжении договора энергоснабжения.

Один из ответчиков подал встречный иск, оспаривая акт о бездоговорном потреблении. Он утверждал, что лица, подписавшие акт, не имели полномочий, а процедура оформления была нарушена.

Суд учёл аргументы ответчиков и признал акт о бездоговорном потреблении недействительным. Он указал, что в акте не были указаны способ осуществления бездоговорного потребления, характеристики проверяемого помещения и способ подключения к электросетям. Таким образом, суд не смог доказать факт незаконного потребления электроэнергии.

Решение суда ещё не вступило в законную силу.