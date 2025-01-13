ЖКХ

Экотехнопарк в Палкинском районе готов более, чем на 55%

Готовность экотехнопарка в Палкинском районе составляет более 55%. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«С директором ППК "Российский экологический оператор" Денисом Буцаевым провели совещание, на котором обсудили ряд вопросов, связанных со строительством экотехнопарка», - поделился губернатор.

На сегодняшний день готовность объекта с учётом приобретённого оборудования составляет более 55%.

«Поставил задачу строителям увеличить количество рабочих на объекте к концу января до 300 человек. Скорректирована проектно-сметная документация – по технической части она полностью отработана с Главгосэкспертизой, приступаем к отработке сметной части», - отметил Михаил Ведерников.

Начался монтаж основного технологического оборудования.