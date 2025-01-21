ЖКХ

Перевод котельных на газ не сразу приведет к снижению тарифа — Елена Пилипенко

Перевод котельных на газ приведет к снижению тарифа, но не сразу, сообщила председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Перевод котельных на газ в итоге приведет к снижению тарифа. Но в нынешних условиях проекты по строительству новых котельных происходят за счет инвестора, федеральных денег или субсидий, как правило, таких денег у муниципалитетов нет. В любом случае, все эти затраты нужно отбивать. Это небесплатно всё. Все вложенные деньги мы будем несколько лет возвращать через тариф», - сказала Елена Пилипенко.

Гостья студии привела пример со строительством котельной в Кунье, где, несмотря на то, что котельная теперь работает на газе, не произошло большого снижения тарифа. Это непосредственно связано с тем, что необходимо «отбить» расходы на строительство.