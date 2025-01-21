ЖКХ

Игорь Максимов: Всегда идет борьба между социальщиной и реальной экономикой

Уникальная и сложная задача — установить стоимость тарифов. Такое мнение высказал директор муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Уникальная и сложная задача - установить стоимость продукции предприятий таким образом, чтобы стоимость удовлетворила и потребителя, и производителя. Всегда идет борьба между социальщиной и реальной экономикой. К сожалению, не всегда возобладает здравых смысл», - сказал Игорь Максимов.

Он отметил, что зачастую принимаются политические решения, при этом забывают о людях, которые работают на предприятиях.