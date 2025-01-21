ЖКХ

К более чем 850 домам подвели газ в Псковском районе в 2024 году

За прошедший год по программе социальной догазификации на территории Псковского района удалось выполнить 858 пусков газа, еще 199 домовладений готовы к пуску газа, сообщает глава муниципалитета Наталья Федорова.



Фото: страница Натальи Федоровой ВКонтакте

В программе участвуют 57 населенных пунктов муниципалитета. На сегодняшний день из чуть более 3-х тысяч заключенных договоров, исполнены до границ земельных участков, включая нулевые врезки, в отношении 2 318 домовладений.

С начала действия программы догазификации силами компании «Газпром газораспределение Псков», а также подрядных организаций на территории района построено более 178 километров распределительных газопроводов и газопроводов-вводов.

Из крупных объектов в 2024 году завершено строительство распределительных сетей в населенных пунктах: Щиглицы (7 километра), Филатова Гора (2,6 километра), Покрутище (5 километров), Богданово (3 километра), Родина (5 километров). В каждом есть подключенные к газу домовладения.

На завершающем этапе строительство сетей в деревнях: Голубово (10 километров, 50 домовладений), Загорицы (7,7 километров, 8 домовладений), Борисовичи (5,3 километров, 11 домовладений), Подбережье (3 километра, 4 домовладения), Северик (19 километров, 6 домовладений).