ЖКХ

Пушкиногорцы возмутились загрязнением леса вблизи турбазы

Жители посёлка Пушкинские Горы обеспокоены состоянием лесного массива, прилегающего к территории турбазы и к аллее, ведущей от турбазы в микрорайон, сообщили в группе «Подслушано Пушкинские Горы» в соцсети «ВКонтакте». Лесной массив был усыпан мусором, в настоящее время его убрали.

Фото здесь и далее: «Подслушано Пушкинские Горы» / «ВКонтакте»

«У меня тут назрел вопрос - то ли в воздух, то ли к администрации поселка. Лесной массив, прилегающий к территории турбазы и к аллее, ведущей от турбазы в микрорайон, - это нейтральная полоса, за которую никто не отвечает? Прекрасный лес постепенно превращается в свалку. Если раньше для того, чтобы подобрать валяющийся мусор, мне хватало мешка из "Пятерочки", то теперь понадобится контейнер. Может быть, имеет смысл в ходе субботников не листья грести, а бутылки и банки?» - возмутились пушкиногорцы.

В комментариях под постом администрация ответила на жалобы жителей: «Установка урн предусмотрена вдоль тротуаров в черте населенных пунктов. Данный участок дороги расположен вне границы населенного пункта, в связи с чем установка урн не предусмотрена».

На такое заявление пушкиногорцы заявили, что с мусор нужно ликвидировать силами работников, а не установкой дополнительных мусорных урн.

Позже администрации объявила, что силами работников Пушкиногорского участкового лесничества была проведена уборка указанной территории.