ЖКХ

Антон Дымов дал официальный старт догазификации для пушкиногорцев

Официальный старт догазификации дали для пушкиногорцев, сообщил генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Антон Дымов / «ВКонтакте»

«В новом году начинаем тестировать новый формат информационного продвижения программы социальной газификации. ️Сегодня вместе со специалистами "Газпром газораспределение Псков" провели рабочее совещание с главой Пушкиногорского района Оксаной Филипповой и депутатами Пушкиногорского районного Собрания», – рассказал Антон Дымов.

Он уточнил, что в ходе встречи участники дали официальный старт догазификации для пушкиногорцев, ознакомили с содержанием, деталями программы догазификации, способами подачи заявок и ответили на вопросы администрации Пушкиногорского района.

«Аналогичная встреча состоялась и в Локнянском муниципальном округе с главой Иваном Белугиным и муниципальными депутатами. Депутаты непосредственно общаются с населением. Важно и необходимо максимально погрузить их в детали и усилить взаимодействие. ️Также познакомились с главой Бежаницкого муниципального округа Еленой Ивановой. ️"Сверили часы" по текущим вопросам догазификации, обменялись телефонами, договорились взаимодействовать напрямую», – добавил Антон Дымов.