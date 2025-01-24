ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «В фокусе»: Проблемы и перспективы догазификации Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «В фокусе», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов. Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним итоги догазификации региона в 2024 году и перспективы этого года.

Реально ли в 2025 году подключить к газу почти 3 тысячи домовладений? Как «Газпром межрегионгаз Псков» взаимодействует с населением? В какие сроки выполняется восстановление благоустройства после земляных работ, связанных с подведением газа?

Напомним, программа «В фокусе» - открытый и подробный разговор об актуальном и важном.

Трансляция завершена