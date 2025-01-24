ЖКХ

«В фокусе»: Проблемы и перспективы догазификации Псковской области. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «В фокусе», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 28 января.

Гость студии - генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов. Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним итоги догазификации региона в 2024 году и перспективы этого года.

Реально ли в 2025 году подключить к газу почти 3 тысячи домовладений? Как «Газпром межрегионгаз Псков» взаимодействует с населением? В какие сроки выполняется восстановление благоустройства после земляных работ, связанных с подведением газа?

Напомним, программа «В фокусе» - открытый и подробный разговор об актуальном и важном.