ЖКХ

Лифт в рассрочку

В России продлили срок службы устаревших лифтов до 2030 года. Это значит, что для замены старого оборудования у соответствующих служб есть еще пять лет. О том, достаточно ли этого времени на обновление лифтового хозяйства Псковской области, сколько лифтов нужно заменить и хватает ли финансирования, какие преимущества есть у нового оборудования и насколько оно безопасно, Псковской Ленте Новостей рассказал директор регионального Фонда капремонта Андрей Анисимов.

Изношенные лифты в странах Таможенного союза должны были заменить до февраля этого года, но срок продлили еще на пять лет. Такое решение принял совет Евразийской экономической комиссии для всех стран союза, кроме Казахстана. Таким образом, в России, в том числе в Псковской области, на замену старых лифтов есть время до 15 февраля 2030 года.

Колоссальная работа

«Мое мнение — это хорошо. Согласно прежнему законодательству, лифты, которые отработали свой срок службы, нужно было заменить до февраля 2025 года. Соответственно, управляющая и обслуживающая компании должны были остановить все лифты, которые отработали свой срок. Это создавало бы неудобства для граждан, им прошлось бы ждать замены. Но так как срок эксплуатации продлили, многие лифты не остановятся»,- говорит директор регионального Фонда капремонта Андрей Анисимов.

По его словам, это решение Таможенного союза напрашивалось по той причине, что во многих регионах огромное количество лифтов требует замены, и остановка их работы в феврале 2025 года вызвала бы недовольство граждан.

В Псковской области, в отличие от других регионов, относительно хорошо обстоят дела с лифтовым оборудованием. В многоквартирных домах, которые включены в региональную программу капремонта, осталось заменить небольшое количество подъемников.

«Фондом капремонта проведена колоссальная работа. В принципе уже в прошлом году мы вышли на плановую замену лифтового оборудования с тем сроком эксплуатации, который был указан — до февраля 2025 года», - отмечае Андрей Анисимов.

По его словам, в рамках реализации программы капремонта в Псковской области с 2016 по 2023 годы Региональным оператором заменено 312 лифтов в 106 многоквартирных домах. Массовая работа была проведена в 2021-22 годах, когда меняли по 100-120 лифтов.

Еще 75 подъемников было оборудовано в 24 МКД в прошлом году. «То есть всего 387 лифтов. Это огромное количество и огромные средства. Сейчас меняем по 10 лифтов в год — это не такая нагрузка», - поясняет он.

Все лифты будут заменены

По состоянию на 20 января 2025 года, в многоквартирных домах Псковской области требуют замены полторы сотни лифтов с истекшим или истекающим сроком службы в 56 многоквартирных домах.

«Большинство из этих домов формируют фонд капремонта на специальных счетах. Я думаю, что мы также выйдем на плановую замену лифтов в домах, которые формируют фонд капремонта на общем счете. То есть до 2030 года все лифты будут заменены», - рассказал он.

ЦИФРЫ

Требуют замены 150 лифтов в 56 МКД

Из них:

86 лифтов в 32 МКД, формирующих фонд капремонта на спецсчетах;

29 лифтов в 15 МКД, формирующих фонд капремонта на общем счете.

35 лифтов в 9 МКД, которые в период с 2023 по июль 2024 года изменили способ формирования фонда капремонта со спецсчета на общий.

Собственники домов, которые потратив все деньги на спецсчетах на другие виды работ, переходят в «общий котел» и требуют замены лифтового оборудования, будут обслуживаться в порядке очереди. «Такие дома сейчас присутствуют. Так как продлили сроки эксплуатации лифтов, мы заменим им лифтовое оборудование. Но это не говорит о том, что сегодня они к нам перешли и завтра мы им все сделали. Есть требование заменить до 2030 года, мы это требование, конечно, должны исполнить. Но по конкретным срокам будем принимать решение вместе с муниципальным образованием в зависимости от технического состояния оборудования», - говорит директор ФКР.

При этом Андрей Анисимов отмечает, что заменить лифт, формируя капремонт на специальном счете - вполне реально, так как многие подрядные организации идут на рассрочку платежа. «Многие собственники МКД на спецсчетах меняют один лифт в два года. Есть система рассрочки. Подрядчики идут на это и меняют лифты при условии рассрочки платежа. Это нам позволило заменить необходимое количество лифтов в предыдущие годы и при этом не оставить без ремонта другие дома»,- поясняет он.

Безопасность и зеркала

Какое лифтовое оборудование меняют в первую очередь? Все зависит от года изготовления лифта и заключения специализированной организации. Иногда оборудование приходится заменять в срочном порядке.

Перед его запуском проводится освидетельствование инженерным центром, проверяется обслуживающей организацией. Главное - безопасность!

Чаще всего старые лифты меняются на оборудование отечественного производства (Карачаровский механический завод и Санкт-Петербургский лифтовой завод), а также на продукцию белорусского «Могилевлифтмаша».

Что касается технических характеристик новых лифтов, то особых замечаний к ним нет. «Новое — оно и есть новое», - говорит Андрей Анисимов.

Если возникают поломки, ремонт проходит в рамках гарантийных обязательств, максимально оперативно.

В некоторых домах лифты не просто новые и чистые, но еще и оснащенные зеркалами. «В ряде лифтов мы ставим зеркала. Все зависит от проекта, от средств. Зеркала — это уже эстетические удобства», - замечает он. И добавляет, что иногда они оказываются разбитыми или разрисованными.

К ремонту по гарантии такие «поломки» не отнесешь. Поэтому единственный выход — установить видеонаблюдение. Но сразу оборудовать его во время замены лифта тоже не получится. «Мы этот вопрос прорабатывали, там много нюансов. Камеры необходимо подключить к провайдеру. Но не все собственники согласны с этим. Был один случай: установили камеры, осталось только подключить. Но собрание собственников не одобрило инициативу, и в итоге камеры просто висели», - вспоминает он.

Нужно ли устанавливать в лифтах видеонаблюдение, украшать их зеркалами, - эти решения остаются за собственниками. Главное — чтобы до 2030 года все старые аварийные лифты были заменены, тогда жильцам будет о чем спорить на общих собраниях. Во всяком случае, региональный фонд капремонта уверен, что проблем с заменой лифтового оборудования не будет.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой