ЖКХ

Онлайн-взятие долгов за ЖКУ протестируют в первом полугодии

Минстрой России объявил о планах проведения эксперимента по взысканию задолженностей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) с использованием Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), Единого портала государственных услуг («Госуслуги») и автоматизированной системы «Правосудие». Эксперимент запланирован на первое полугодие 2025 года.

«Проведено большое количество обсуждений с Минцифры как оператором ЕПГУ (Единый портал госуслуг) и Судебным департаментом при Верховном суде, в зоне ответственности которого находится ГАС РФ «Правосудие». Начало пилотирования нового механизма запланировано в первом полугодии 2025 года», — уточнили в Минстрое.

В ведомстве рассчитывают, что за счет сокращения времени рассмотрения дел в судах такой подход может способствовать сокращению дебиторской задолженности. При этом существующий порядок взыскания с бумажным документооборотом будет также сохранен, а электронная процедура станет альтернативной мерой, уточнили в Минстрое, пишут «Известия».