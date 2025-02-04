ЖКХ

Газовики через суды взыскали с псковичей около 63 млн рублей долгов за тепловую энергию

Около 63 млн рублей задолженности за потребленную тепловую энергию взыскала с потребителей в судебном порядке компания «Газпром теплоэнерго Псков» в 2024 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

В числе ответчиков-должников – как физические, так и юридические лица, которые по решению суда должны оплатить не только долг, но также начисленные пени и госпошлину. Стоит отметить, что с сентября 2024 года размер госпошлины увеличился в 10 раз.

«"Газпром теплоэнерго Псков" ведет постоянную работу по повышению платежной дисциплины потребителей. Обращение в суд является крайней мерой. Первоначально в адрес физических лиц направляются уведомления, а в адрес юридических лиц – претензии, в которых содержится информация о сумме долга и предложение об урегулировании проблемы в досудебном порядке. В компании готовы идти навстречу потребителям, накопившим задолженность, предоставляя возможность заключения соглашений о рассрочке платежей», - отметили в компании.

В «Газпром теплоэнерго Псков» подчеркивают, что несвоевременное поступление денежных средств за тепловую энергию негативным образом отражается на реализации инвестиционных проектов и проведении ремонтов. По итогам 2024 года просроченная дебиторская задолженность потребителей превысила 65 млн рублей. Основная сумма долга приходится на население – свыше 55 млн рублей, более 3 млн рублей – задолженность предприятий социальной сферы.

Компания настоятельно рекомендует потребителям погасить образовавшуюся задолженность, а также своевременно и в полном объеме оплачивать текущие начисления за тепловую энергию. Своевременные платежи избавят потребителей от дополнительных финансовых расходов на возмещение судебных издержек, которые могут возникнуть при образовании задолженности и обращении теплоснабжающей компании в суд.