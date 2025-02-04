ЖКХ

Более 200 человек привлечены к строительству экотехнопарка в Палкинском районе

К строительству экотехнопарка в Палкинском районе привлечены более 200 человек, сообщается в официальном Telegram-канале правительства Псковской области.

Видео: пресс-служба правительства Псковской области

«На объекте уже завершаются работы по контуру цеха сортировки и параллельно ведется монтаж основного технологического оборудования. Смонтирована котельная, ведутся работы по внутриплощадочным сетям и на пункте весового контроля, завершаются работы по контуру административно-бытового здания. Работы еще много. Губернатор поручил нарастить количество рабочих и общие темпы. Сейчас на объекте работает более 200 человек», - говорится в сообщении.

Напомним, комплексный объект расположится в Палкинском районе. Мощность обработки ТКО составит 250 тысяч тонн в год, утилизации — не менее 93,7 тысячи тонн в год, захоронения — не более 125 тысяч тонн ТКО в год, на объекте создадут около 500 новых рабочих мест.

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Его создание позволит полностью выполнить показатели национального проекта «Экология» в части обеспечения 100-процентной обработки и снижения доли захоронения до менее чем 50% от массы образования ТКО в регионе.